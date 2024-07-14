【大雨警報】福岡県・北九州市、行橋市、宗像市、朝倉市、糸島市、水巻町などに発表
気象台は、午前8時14分に、大雨警報（土砂災害）を北九州市、行橋市、宗像市、朝倉市、糸島市、水巻町、遠賀町、鞍手町、東峰村、添田町、川崎町、苅田町、上毛町に発表しました。
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福岡県では、14日昼前から14日夕方まで土砂災害に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■北九州市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
14日昼前から14日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 14日昼前
□大雨警報【発表】
・土砂災害
14日昼前から14日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 14日昼前
■宗像市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
14日昼前から14日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 14日昼前
■朝倉市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
14日昼前から14日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 14日昼前
■糸島市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
14日昼前から14日夕方にかけて警戒
■水巻町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
14日昼前から14日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 14日昼前
■遠賀町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
14日昼前から14日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 14日昼前
■鞍手町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
14日昼前から14日夕方にかけて警戒
■東峰村
□大雨警報【発表】
・土砂災害
14日昼前から14日夕方にかけて警戒
■添田町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
14日昼前から14日夕方にかけて警戒
■川崎町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
14日昼前から14日夕方にかけて警戒
■苅田町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
14日昼前から14日夕方にかけて警戒
■上毛町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
14日昼前から14日夕方にかけて警戒