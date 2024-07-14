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気象台は、午前8時5分に、大雨警報（土砂災害）を中津市、日田市、竹田市、豊後高田市、杵築市、宇佐市、由布市、国東市、姫島村、日出町、九重町、玖珠町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】大分県・中津市、日田市、竹田市、豊後高田市、杵築市、宇佐市などに発表

中部、北部では14日昼前から14日夜遅くまで、西部では14日昼前から15日明け方まで、土砂災害に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■中津市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　14日昼前から14日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　14日昼前

■日田市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　14日昼前から15日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　14日昼前

■竹田市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　14日昼前から14日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　14日昼前

■豊後高田市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　14日昼前から14日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm
　ピーク時間　14日昼前

■杵築市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　14日昼前から14日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　25mm
　ピーク時間　14日昼前

■宇佐市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　14日昼前から14日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm
　ピーク時間　14日昼前

■由布市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　14日昼前から14日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm
　ピーク時間　14日昼前

■国東市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　14日昼前から14日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm
　ピーク時間　14日昼前

■姫島村
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　14日昼前から14日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　35mm
　ピーク時間　14日昼前

■日出町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　14日昼前から14日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　25mm
　ピーク時間　14日昼前

■九重町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　14日昼前から14日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　14日昼前

■玖珠町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　14日昼前から14日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　14日昼過ぎ