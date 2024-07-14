【大雨警報】大分県・中津市、日田市、竹田市、豊後高田市、杵築市、宇佐市などに発表
気象台は、午前8時5分に、大雨警報（土砂災害）を中津市、日田市、竹田市、豊後高田市、杵築市、宇佐市、由布市、国東市、姫島村、日出町、九重町、玖珠町に発表しました。
【警報エリアを確認】【大雨警報】大分県・中津市、日田市、竹田市、豊後高田市、杵築市、宇佐市などに発表
中部、北部では14日昼前から14日夜遅くまで、西部では14日昼前から15日明け方まで、土砂災害に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■中津市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
14日昼前から14日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 14日昼前
□大雨警報【発表】
・土砂災害
14日昼前から15日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 14日昼前
■竹田市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
14日昼前から14日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 14日昼前
■豊後高田市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
14日昼前から14日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
ピーク時間 14日昼前
■杵築市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
14日昼前から14日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 25mm
ピーク時間 14日昼前
■宇佐市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
14日昼前から14日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
ピーク時間 14日昼前
■由布市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
14日昼前から14日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
ピーク時間 14日昼前
■国東市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
14日昼前から14日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
ピーク時間 14日昼前
■姫島村
□大雨警報【発表】
・土砂災害
14日昼前から14日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 35mm
ピーク時間 14日昼前
■日出町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
14日昼前から14日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 25mm
ピーク時間 14日昼前
■九重町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
14日昼前から14日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 14日昼前
■玖珠町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
14日昼前から14日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 14日昼過ぎ