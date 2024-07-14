【大雨警報】佐賀県・佐賀市、武雄市、鹿島市、嬉野市、有田町、太良町に発表
気象台は、午前8時3分に、大雨警報（土砂災害）を佐賀市、武雄市、鹿島市、嬉野市、有田町、太良町に発表しました。
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佐賀県では、14日昼前から14日夜遅くまで土砂災害に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■佐賀市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
14日昼前から14日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 14日昼前
■武雄市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
14日昼前から14日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 14日昼前
□大雨警報【発表】
・土砂災害
14日昼前から14日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 14日昼前
■嬉野市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
14日昼前から14日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 14日昼前
■有田町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
14日昼前から14日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 14日昼前
■太良町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
14日昼前から14日夜遅くにかけて警戒
・浸水
3時間最大雨量 90mm
ピーク時間 14日昼前