今週のUKアルバム・チャートは、カサビアンの最新作、通算8枚目のスタジオ・アルバム『Happenings』が初登場で1位に輝いた。ファースト・アルバム『Kasabian』(2004年 最高4位)を除き、セカンドから7作連続で全英1位を獲得した。先週トップだったテイラー・スウィフトの『The Tortured Poets Department』は2位に、2位だったビリー・アイリッシュの『HIT ME HARD AND SOFT』は3位に、それぞれ1ランク後退した。

???? They've done it! ???? Congratulations to Kasabian ( @KasabianHQ ), who bag a SEVENTH consecutive Number 1 studio album with #Happenings ???? https://t.co/hCe7y4iAHL

