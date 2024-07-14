È¡´ÛµÇ°¤Ï¹â³ÛÇÛÅöÉ¬»ê¤Î²Æ¤ÎÌ¾Êª½Å¾Þ ·êÅÞµ¼Ô¤ÏÍÎ¼ÇÅ¬À¹â¤¤ÉúÊ¼£²Æ¬¤ÎÂç¶î¤±¤ò³Î¿®
¡¡º£Ç¯¤ÎÈ¡´Û³«ºÅ¤¬Áá¤¯¤â¥é¥¹¥È¥¦¥£¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò¾þ¤ë¤Î¤ÏÅÁÅý¤Î½Å¾Þ¡¢£ÇIIIÈ¡´ÛµÇ°¡Ê£··î14Æü¡¿È¡´Û¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤À¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢£±ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥í¡¼¥·¥ã¥à¥Ñ¡¼¥¯¤¬¿Íµ¤¤Ë±þ¤¨¤Æ²÷¾¡¡£¤½¤Î¸å¡¢£ÇII¥ª¡¼¥ë¥«¥Þ¡¼¡ÊÃæ»³¡¦¼Ç2200£í¡Ë¤òÀ©¤·¤Æ¡¢¤³¤Î½Õ¤Ë¤Ï£Ç£ÉÂçºåÇÕ¡Êºå¿À¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤Ç£²Ãå¤ÈÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢²áµî10Ç¯¤Î·ë²Ì¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Æ±ÇÏ¤ò´Þ¤á¤Æ£±ÈÖ¿Íµ¤¤¬¾¡¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢£²²ó¤À¤±¡£ÉúÊ¼¤ÎÂæÆ¬¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢ÇÈÍð¤ËËþ¤Á¤¿°ìÀï¤È¸À¤¨¤ë¡£¸¦µæ¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÆ£ÅÄ¹Àµ®µ¼Ô¤â¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖËèÇ¯¡¢¤Ò¤È¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤È¡´ÛµÇ°¡£ºÇ½ª½µ¤Î¹Ó¤ì¤¿ÇÏ¾ì¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ï¥ó¥ÇÀï¤È¤¤¤¦Í×ÁÇ¤¬Æñ²ò¤Ê¥ì¡¼¥¹¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡²áµî¤ÎÇÛÅö¤ò¸«¤Æ¤â¡¢£³Ï¢Ã±¤Ï¤¹¤Ù¤ÆËüÇÏ·ô¡£2020Ç¯¤Î300Ëü±ßÄ¶¤¨¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢10Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¹â³ÛÇÛÅö¤¬£¶²ó¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢Æ£ÅÄµ¼Ô¤Ïº£Ç¯¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤½¤¦¤ÊÌÌ¡¹¤Ë¤âµ¿Ìä¤ÎÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¡£
¡Ö¥Á¥ã¥Ã¥¯¥Í¥¤¥È¡Ê¤»¤ó£¶ºÐ¡Ë¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¥Ï¥ó¥Ç¡õµ÷Î¥ÉÔÂ¡£¤Þ¤¿¡¢ÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¥Û¥¦¥ª¥¦¥Ó¥¹¥±¥Ã¥Ä¡Ê²´£´ºÐ¡Ë¤Ï¡¢Á°Áö¤Î¥ª¡¼¥×¥óÆÃÊÌ¡¦ÇÃ¾Þ¡Ê£¶·î30Æü¡¿È¡´Û¡¦¼Ç1800£í¡Ë¤ÇÆ¨¤²¤ë¶¥ÇÏ¤ò¤·¤¿¤¢¤È¤æ¤¨¡¢£±¥Ï¥í¥ó¤Îµ÷Î¥±äÄ¹¤ÇÍÞ¤¨¤¬Íø¤¯¤«¤É¤¦¤«¤¬¥«¥®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ç¡¼¥¿Åª¤Ë¤â¡¢ÇÃ¾Þ¤Î¾¡¤ÁÇÏ¤ÏÉÔ¿¶¡£²á¿®¤Ï¶ØÊª¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¼ÂºÝ¡¢²áµî10Ç¯¤Ç¥È¥Ã¥×¥Ï¥ó¥ÇÇÏ¤Ï£²Ãå¤¬£²²ó¤¢¤ë¤Î¤ß¡£Á°Áö¡¦ÇÃ¾Þ¤Î¾¡¤ÁÇÏ¤â£¸Æ¬¤¬½ÐÁö¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤ÆÇÏ·ô·÷Æâ¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢ÁÀ¤¤ÌÜ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿ÇÏ¤Ê¤Î¤«¡£Æ£ÅÄµ¼Ô¤Ï¡¢£²Æ¬¤Î·êÇÏ¸õÊä¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤ºÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¥Þ¥¤¥Í¥ë¥¯¥ê¥½¡¼¥é¡Ê²´£µºÐ¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡£ÇIIÃæ»³µÇ°¡Ê£µÃå¡££²·î25Æü¡¿Ãæ»³¡¦¼Ç1800£í¡Ë¤òºÇ¸å¤Ë¡¢Æ±ÇÏ¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤¿ÃæÌî±É¼£Ä´¶µ»Õ¤¬Í¦Âà¤·¡¢¼êÄÍµ®µ×±¹¼Ë¤ËÅ¾±¹¡£¤½¤Î½éÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿Á°Áö¤Î£ÇIII¿·³ãÂç¾ÞÅµ¡Ê£µ·î£µÆü¡¿¿·³ã¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤Ï¡¢£·Ãå¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²ÝÂê¤Î¥²¡¼¥È¤Ï·è¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Àª¤¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤£´³Ñ¤ÇÁ°¤ÎÇÏ¤ÎÆ°¤¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Æ§¤ß¹þ¤ß¤¬ÃÙ¤ì¤¿¤Î¤¬Ã×Ì¿Åª¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ÎÉÔÍø¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢µÚÂèÅÀ¤ÎÆâÍÆ¡£¤½¤ì¤Û¤É¡¢Èá´Ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Á°Áö¸å¤ÏÊüËÒ¤Ë½Ð¤Æ¡¢£±½µÁ°¤ÎÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤ÏµÙÍÜÌÀ¤±¤È¤¢¤Ã¤Æ¤ä¤äÊªÂ¤ê¤Ê¤¤Æ°¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¥Ó¥·¥Ã¤ÈÄÉ¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢º£½µ¤ÎÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤Ç¤ÏÆ±¤¸¤¯È¡´ÛµÇ°¤Ë½ÐÁö¤¹¤ë¥¢¥±¥ë¥Ê¥ë¥¹¥¿¡¼¡Ê²´£µºÐ¡Ë¤òÁê¼ê¤Ë¼ê±þ¤¨Í¥Àª¤ÇÆ±Æþ¡£Æ°¤¤ÎÁÇ·Ú¤µ¤¬³ÊÃÊ¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£Å¾±¹£²ÁöÌÜ¤Ç¿Ø±Ä¤âÇÏ¤ÎÆÃÄ§¤òÇÄ°®¤·¡¢¾å¾ºµ¤ÇÛ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
È¡´ÛµÇ°¤Ç¤Î°ìÈ¯¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥Þ¥¤¥Í¥ë¥¯¥ê¥½¡¼¥é¡¡photo by Eiichi Yamane/AFLO
¡¡È¡´Û¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¤Ï²áµî¤Ë£²Àï¤·¤Æ¡¢£±¾¡¡¢£²Ãå£±²ó¤ÈÉñÂæÁêÀ¤â¤¤¤¤¡£
¡ÖºòÇ¯¤ÎÈ¡´Û¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï»¥ËÚ¤ÎÁö¤ê¤«¤é¤·¤Æ¡¢ÍÎ¼ÇÅ¬À¤Ï¤«¤Ê¤ê¹â¤¤¤Ç¤¹¡£¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ò¡¼¥í¡¼»º¶ð¤é¤·¤¯¡¢¸ÅÇÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎÃÏÎÏ¶¯²½¤â¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£¥Ï¥ó¥Ç¤â¼ê¤´¤í¤Ê56kg¡£¤³¤³¤Ç¤â½½Ê¬¤Ë¾¡Éé¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ£ÅÄµ¼Ô¤¬¿ä¾©¤¹¤ë¤â¤¦£±Æ¬¤Ï¡¢¥µ¥ó¥¹¥È¥Ã¥¯¥È¥ó¡Ê²´£µºÐ¡Ë¤À¡£
¡ÖÁ°Áö¡¦ÇÃ¾ÞÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¹¥Áö¤·¤¿ÇÏ¤è¤ê¤âÉé¤±¤¿ÇÏ¤Î¤Û¤¦¤¬È¡´ÛµÇ°¤Ç¹¥Áö¤¹¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢Æ±ÇÏ¤Ï¥Ç¡¼¥¿Åª¤Ë¤â¹çÃ×¤·¤Þ¤¹¡£ÇÃ¾Þ¤Ç¤Ï´°Á´¤ÊÁ°»Ä¤ê¤ÎÅ¸³«¤Î¤Ê¤«¡¢Âç³°¤ò²ó¤Ã¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼ºÇÂ®¥¿¥¤¤Î¾å¤¬¤ê¤ò¶î»È¤·¤Æ£¶Ãå¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤«¤Ë¤â¼¡¤ÏÁÀ¤¨¤½¤¦¤ÊÉé¤±Êý¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢¶ñ¹ç¤Î¤è¤µ¤â¶¯Ä´ºàÎÁ¡£°ìÅÙ»È¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÇÏÂÎ¤ÎÄ¥¤ê¤äÌÓ¥Å¥ä¤Ï³ÊÃÊ¤ËÎÉ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Æ±ÇÏ¤âËÌ³¤Æ»¤Ç¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ï¹¥ÁêÀ¡£Á°Áö¤ò½ü¤±¤Ð¡¢£´Àï£²¾¡¡¢£²Ãå£²²ó¤È¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥ÈÏ¢ÂÐ¤À¡£
¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎÃÏ¤¬»¥ËÚ¤Ç¡¢ËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤ËËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÁö¤ë¡Ëµ¨ÀáÅª¤Ë¤â¡¢¥³¡¼¥¹Åª¤Ç¤â¡¢¤³¤³¤Ï¥Ù¥¹¥È¤Î¾ò·ï¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥Ï¥ó¥Ç¤âÁ°Áö¤«¤é£²kg¸º¤Î55kg¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÌ¥ÎÏ¡£¶ËÃ¼¤ËÇÏ¾ì¤¬°²½¤¹¤ë¤È³ä°ú¤Ç¤¹¤¬¡¢½µËö¤ÏÀ²¤ìÍ½Êó¤ÇÎÉÇÏ¾ì¤Î¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Î©¤Á²ó¤ê¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢¾å°ÌÁè¤¤¤Ï²ÄÇ½¤ÈÆ§¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¹¥ÇÛÅöÉ¬»ê¤Î²Æ¤ÎÌ¾Êª½Å¾Þ¡£º£Ç¯ºÇ¸å¤ÎÈ¡´Û¤Ç¡¢¹ë²÷¤Ê"²Ö²Ð"¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤ë¤Î¤Ï¤É¤ÎÇÏ¤«¡£¤³¤³¤ËÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤¿£²Æ¬¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£