´ÆÆÄ¤ËÄ¾ÁÊ¡ÖÂå¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡¡¾ù¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÂÇÀÊ¡ÄÂçÅê¼ê¹¶Î¬¤ò¸Æ¤ó¤À¡ÈÈëºö¡É
Ë¡¸µ±ÑÌÀ»á¤Ï1964Ç¯¡¢¹ñÅ´¤ÎÂç¥¨¡¼¥¹¡¦¶âÅÄÀµ°ì¤«¤é2ËÜÎÝÂÇ
¡¡»×¤¤½Ðºî¤ê¤«¤é¡ÈÂçÅê¼ê¥¥é¡¼¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¸µÃæÆü¤Îº¸ÂÇ¼Ô¤Ç¡¢ÅÁÀâ¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤È¾Î¤µ¤ì¤ëË¡¸µ±ÑÌÀ¡Ê¤Û¤¦¤â¤È¡¦¤Ò¤Ç¤¢¤¡Ë»á¤Ï¡¢¥×¥í9Ç¯ÌÜ¤Î1964Ç¯¡¢101»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ2ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£ÂÇ¤Ã¤¿Áê¼ê¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¹ñÅ´¡Ê¸½¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë¤ÎÂç¥¨¡¼¥¹º¸ÏÓ¡¦¶âÅÄÀµ°ìÅê¼ê¤À¤Ã¤¿¡£º¸ÂÐº¸¤ÇÂåÂÇ¤ò½Ð¤µ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤¿»þ¤Ë¡¢ÂÐÀï¤·¤¿¤¤°ì¿´¤«¤é¡ÖÂå¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¾ÂôÆ»É×´ÆÆÄ¤ËÄ¾ÁÊ¤·¤¿¤éËÜÅö¤ËÂÇ¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿Ë¡¸µ»á¤Ï¡¢³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Ç¤â¥·¡¼¥º¥ó2¡¢3ËÜ¥Ú¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡£¥×¥í8Ç¯ÌÜ¤Î1963Ç¯¤Î¥·¡¼¥º¥ó1¹æ¤Ï8·î18Æü¤Îºå¿ÀÀï¡ÊÃæÆü¡Ë¡£Æ®»Ö¤à¤½Ð¤·¤Î¡Ö¥¶¥È¥Ú¥Ã¥¯ÅêË¡¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤¿Â¼»³¾»»ËÅê¼ê¡ÊÂ¼»³¼ÂÅê¼ê¤Î¡¢¤³¤ÎÇ¯¤À¤±¤ÎÅÐÏ¿Ì¾¡Ë¤«¤éÊü¤Ã¤¿¡£¡ÖÃæÆüµå¾ì¤ÇÂÇ¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡£Â¼»³¤Ï¤Í¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬·ù¤¬¤ë¤Û¤É¡¢ËÍ¤Ï·ù¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡£¤¢¤¤¤Ä¤Ï´ØÂç¤Ç2Ç¯²¼¡£°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Í¡×¡£
¡¡¸åÇÚ±¦ÏÓ¤Ï¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤Î1959Ç¯¤Ë18¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£54ÅÐÈÄ¡¢295²ó1/3¤òÅê¤²¤Æ¼«ÀÕÅÀ39¤ÎËÉ¸æÎ¨1.19¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤â³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°ìµ¤¤Ë¥¹¥¿¡¼¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Ë¡¸µ»á¤Ï·è¤·¤ÆÁêÀ¤¬°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÂç³Ø¤Ï½Õ¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤¬½ª¤ï¤ë¤È½©¤Þ¤Ç¶õ¤¯¤Ç¤·¤ç¡£¤¢¤Îº¢¤ÎÂç³ØÀ¸¤Ï¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë¹â¹»Ìîµå¤Î¼êÅÁ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ËÍ¤Ï´ØÂç¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Î´Ø·¸¤ÇÊÆ»ÒÅì¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Â¼»³¤âÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¤È²û¤«¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÁêÀ¤ÎÎÉ¤µ¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¹ñÅ´¡¢µð¿Í¤ÇÄÌ»»400¾¡¤òµÏ¿¤·¤¿¶âÅÄÅê¼ê¤È¤ÎÂÐÀï¤âË¡¸µ»á¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¥×¥í9Ç¯ÌÜ¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÊü¤Ã¤¿2ËÜÎÝÂÇ¤ò¤¤¤º¤ì¤â¡¢¤½¤Î°ÎÂç¤Ê¤ëº¸ÏÓ¤«¤é¥Ö¥Á¤«¤Þ¤·¤¿¡£1ËÜÌÜ¤Ï1964Ç¯7·î1Æü¤Î¹ñÅ´Àï¡ÊÃæÆü¡Ë¥À¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥À¡¼Âè2»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£Ë¡¸µ»á¤Ï¡Ö7ÈÖ¡¦±¦Íã¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£¹ñÅ´¤ÎÀèÈ¯¤Ïº¸ÏÓ¡¦½ÂÃ«À¿»ÊÅê¼ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢3-1¤Ç¹ñÅ´2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î4²óÎ¢¡¢ÂÇ¼Ô¡¦Ë¡¸µ»á¤Î¤È¤³¤í¤Ç¡¢¶âÅÄÅê¼ê¤¬¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ÇÅÐÈÄ¤·¤Æ¤¤¿¡£
ÂåÂÇ¤ò½Ð¤½¤¦¤È¤·¤¿À¾Âô´ÆÆÄ¤Ëº©´ê¡Ö¤¤¤ä¡¢Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×
¡Ö³ë¾ë¡ÊÎ´Íº³°Ìî¼ê¡Ë¤¬¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ç°ìÎÝ¤Ë¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¡Ê´ÆÆÄ¤Î¡ËÀ¾Âô¤µ¤ó¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡ØÂå¤ï¤í¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤À¤è¡×¡£ÀèÈ¯Åê¼ê¤ËÂ³¤¤¤Æ¤Î¡Èº¸ÂÐº¸¡É¤Ç¡¢¤·¤«¤âº£ÅÙ¤ÎÁê¼ê¤ÏÂçº¸ÏÓ¡£»Ø´ø´±¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ì¤ÐÅöÁ³¤Îºö¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ËË¡¸µ»á¤Ï¡ÖÂå¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÄñ¹³¤·¤¿¡£¡Ö¤â¤¦¶âÅÄ¤µ¤ó¤È¤Ï°ìÀ¸ÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡£¤½¤ì¤³¤½°ìÀ¸¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ°ú¤²¼¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¡Ø¤½¤ÎÂå¤ï¤ê1µåÌÜ¤À¤±¡¢¥Ò¥Ã¥È¥¨¥ó¥É¥é¥ó¤Î¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤ª´ê¤¤¤·¤¿¡£¡Ø¤À¤±¤ÉÂÇ¤Æ¤ó¤À¤í¡Ù¤È¤¤¤¦À¾Âô¤µ¤ó¤Ë¡Ø¤¤¤ä¡¢Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£Âå¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤Í¡£¶âÅÄ¤µ¤ó¤ÏËÍ¤Î¤³¤È¤ò¤Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¿¿¤óÃæ¤Ë¥·¥å¥Ã¤ÈÍè¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¬¤·¤¿¤ó¤è¡£¤Ç¡¢1µåÌÜ¡¢¥Ò¥Ã¥È¥¨¥ó¥É¥é¥ó¤Î¥µ¥¤¥ó¤¬½Ð¤Æ¥«¥Ý¡¼¥ó¤Ã¤Æ¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ä¤Ã¤¿¡£¶âÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤¨¡¼¤Ã¤Æ´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¡×
¡¡Æ±ÅÀ2¥é¥ó¡£»î¹ç¤Ï¤½¤Î¸å¡¢ÅÀ¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢±äÄ¹11²ó5-6¤ÇÃæÆü¤¬ÇÔ¤ì¤¿¡£¶âÅÄ¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÅê¤²¤Æ¥·¡¼¥º¥ó15¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Ë¡¸µ»á¤Ï1ËÜÎÝÂÇ¤ò´Þ¤à3°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¤È³èÌö¤·¤¿»×¤¤½Ð¤Î»î¹ç¤À¡£¤µ¤é¤Ë8·î23Æü¤Î¹ñÅ´Àï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Ç¤â¡¢¡Ö7ÈÖ¡¦±¦Íã¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢ÀèÈ¯¡¦¶âÅÄ¤«¤é¥½¥í¥¢¡¼¥Á¤òÊü¤Ã¤¿¡£¡Ö1¹æ¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¶âÅÄ¤µ¤ó¤¬Åê¤²¤Æ¤âÂå¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢ÂåÂÇ¤Ç¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡£¶âÅÄ¤µ¤ó¤Ë¶¯¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤Í¡×¡£
¡¡¤¿¤À¤¿¤ÀÂÐÀï¤·¤¿¤¤¤È¤Î°ì¿´¤Ç¡¢¸òÂå¤òµñÈÝ¤·¤¿¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¾õ¶·°ìÅ¾¤À¤Ã¤¿¡£¡È¶âÅÄ¥¥é¡¼¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢±À¤Î¾å¤Î¿Í¤À¤Ã¤¿ÂçÅê¼ê¤¬¶á¤¤Â¸ºß¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Ð¤Ë¤â´ó¤ì¤ó¤«¤Ã¤¿¡£¶âÅÄ¤µ¤ó¤â¡È²¿¤ä¡¢¤³¤Î¾®¤»¤¬¤ì¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¡£¤½¤ì¤¬»î¹çÁ°¤È¤«¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢ÂÐÅù¤Ë¤·¤ã¤Ù¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡£¡Ø¤ªÁ°¤Ï²¶¤òÃã²½¤·¤Æ¡Ù¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¤Í¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ÇÊÖ¤·¤¿¤ê¤Í¡×¡£
¡¡¤È¤Ë¤«¤¯ÁêÀ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¶âÅÄ¤µ¤ó¤¬¡Ê1965Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¡Ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¤½¤¦¡£¤è¤¦ÂÇ¤Ã¤¿¤â¤ó¤Ê¤¡¡¢¥«¥Í¥ä¥ó¤«¤é¤Ï¡£¼«¿®¤â»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥«¥Í¤ä¤ó¤ä¤Ã¤¿¤é¡È¤¤¤±¤ë¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡£¤¦¡¼¤ó¡£¶âÅÄ¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤ó¤ï¡£ºÇ½é¤Ï¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Í¡£¤Þ¤¡¡¢¤½¤ì¤â¡Ê¸òÂåµñÈÝ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¡ËÀ¾Âô¤µ¤ó¤¬²¹¾ð´ÆÆÄ¤ä¤Ã¤¿¤«¤é¤ä¤Í¡×¡£Ë¡¸µ»á¤Ï´é¤ò¤Û¤³¤í¤Ð¤»¤¿¡£¡Ê»³¸ý¿¿»Ê / Shinji Yamaguchi¡Ë