¡ÚÁ´ÆüËÜ¡ÛÀÆÆ£¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡¡¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¿¥Ã¥°ÊÖ¤êÆ¤¤Á¤ÇÀ¤³¦¥¿¥Ã¥°£Ö£²¡Ä¥ì¥¤¤¬£¸¡¦£³ÀçÂæ¤Ç£³´§²¦ºÂÄ©ÀïÉ½ÌÀ
¡¡Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£±£³Æü¤ÎÂçºåÂç²ñ¤Ç¡¢À¤³¦¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¡¦ÀÆÆ£¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡Ê¥¸¥å¥ó¡õ¥ì¥¤¡á£³£·¡Ë¤¬µÜ¸¶·òÅÍ¡Ê£³£µ¡Ë¡õÀÄÌøÍ¥ÇÏ¡Ê£²£¸¡Ë¤Îà¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¿¥Ã¥°á¤ÎÄ©Àï¤òÂà¤±¡¢£²ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬Æ°¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢£±£µÊ¬²á¤®¤À¤Ã¤¿¡£¥¸¥ã¥Ã¥¯¥Ï¥Þ¡¼¤òÀÄÌø¤ËÀÚ¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿¥¸¥å¥ó¤Ï¡¢¥¨¥ó¥É¥²¡¼¥à¡ÊÊÑ·¿¥Í¥Ã¥¯¥í¥Ã¥¯¡Ë¤ËÊá³Í¤µ¤ìµçÃÏ¤Ë¡£µß½Ð¤ËË¬¤ì¤¿¥ì¥¤¤È¤Î¥À¥Ö¥ë¥Á¥ç¡¼¥¯¥¹¥é¥à¤ÇÆñ¤òÆ¨¤ì¤ë¤¬¡¢£Ä£Ï£Ï£Í¡Ê¥À¥Ö¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡Ë¤ò²óÈò¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥¸¥å¥ó¤¬µÜ¸¶¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤ÈÀÄÌø¤Î¥È¥é¡¼¥¹¥¥Ã¥¯Æ±»þÈ¯¼Í¤ÇºÆ¤Ó¥Ô¥ó¥Á¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¥Ð¥¹¥¿¡¼¡ÊÊÑ·¿¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¡¼¥Þ¥ó¥Ð¥¹¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤¿¤¿¤ß¤«¤±¤é¤ì¤¿¥¸¥å¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£³¥«¥¦¥ó¥È¤Ïµö¤µ¤Ê¤¤¡£
¡¡¥¶¡¦¥Õ¡¼¥ë¡ÊÀû²ó¼°¥Ð¥¹¥¿¡¼¡Ë¤òÁË»ß¤¹¤ë¤È¡¢¤Þ¤¿¤âÀäÌ¯¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç±ç¸î¤ËË¬¤ì¤¿¥ì¥¤¤Î¥¢¥¤¥¹¥Ð¥¤¥ó¡Ê¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¾¸Äì¡Ë¤«¤é¥é¥ê¥¢¡¼¥È¤ÇºÆµÕÅ¾¡£¤µ¤é¤Ë¥ì¥¤¤¬µÜ¸¶¤Ë¤â¥¢¥¤¥¹¥Ð¥¤¥ó¤ò·è¤á¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¿¥Ã¥°¤òÊ¬ÃÇ¤¹¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¤Ä¤¤¤Ë£Ä£Ï£Ï£Í¤Ç£Ä£Ï£Ï£Í¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡
¡¡»î¹ç¸å¤Î¥ê¥ó¥°¤Ç¥¸¥å¥ó¤Ï¡Ö²¶¤¿¤Á¤ÏÉé¤±¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤¯¤é¤¢¤Î£²¿Í¤¬Í¥¤ì¤¿¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤À¤í¤¦¤¬¡¢²¶¤¿¤ÁÀÆÆ£¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¤Ï¤³¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò±Ê±ó¤ËËÉ±Ò¤·¤Æ¤ä¤ë¡×¤È¹ë¸ì¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÄ¾Á°¤Î»î¹ç¤ÇÀ¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢²¦ºÂ¤òÃ¥¼è¤·¤¿à¥ß¥¹¥¿¡¼ÀÆÆ£áÅÚ°æÀ®¼ù¤¬¥Ó¡¼¥ë¤È¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤ò¼ê¤Ë¸½¤ì¾¡Íø¤ò½ËÊ¡¡£¥Ó¡¼¥ë¤ò°û¤à¥ì¥¤¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢¿åÊ¬¤â¤È¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤ò¤Û¤ª¤Ð¤Ã¤¿¥¸¥å¥ó¤Î·ìÅüÃÍ¤Ï¡¢¥À¥À¾å¤¬¤ê¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï£¸·î£³ÆüÀçÂæÂç²ñ¤Ç¥¸¥å¥ó¤¬¥Ç¥¤¥Ó¡¼¥Ü¡¼¥¤¡¦¥¹¥ß¥¹£Ê£ò¡¥¤È¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ç·ãÆÍ¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¥ì¥¤¤Ï¡Ö¤É¤¦¤ä¤é²¶¤ÎÁê¼ê¤Ï¤Þ¤À·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Í¤¨¤ó¤À¤Ê¡©¡¡¥ª¥¤¡¢Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡£ÀçÂæÂç²ñ¤ÇÀÆÆ£¥ì¥¤¤Ë£³´§¥Ù¥ë¥È¤ËÄ©Àï¤µ¤»¤í¡×¤ÈºÇ¹âÊö²¦ºÂ¤Ø¤ÎÄ©Àï¤òÉ½ÌÀ¡££··î£²£°Æü¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç¤Î³«ºÅ¤¬·èÄêÅª¤È¤Ê¤Ã¤¿²¦¼Ô¡¦°ÂóîÍ¦ÇÏ¤ÈÄ©Àï¼Ô¡¦ËÜÅÄÎµµ±¤Î¾¡¼Ô¤Ø¤ÎÄ©Àï¤¬µÞÉâ¾å¤·¤¿¡£