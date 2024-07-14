´Ú¹ñ¤«¤é¡Ö½Ð¤Æ¤¤¤±¡ª¡×¥Û¥ó¡¦¥ß¥ç¥ó¥ÜÂåÉ½¿·´ÆÆÄ¤Ø¤Îà¥¦¥½¤Ä¤¸Æ¤Ð¤ï¤êá¤ÏÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬¥¥Ã¥«¥±¤À¤Ã¤¿
¡¡´Ú¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤¬¡¢¥Û¥ó¡¦¥ß¥ç¥ó¥Ü»á¤Î10Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂåÉ½´ÆÆÄ½¢Ç¤¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯£²·î¤Ë´Ú¹ñÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤¿¥æ¥ë¥²¥ó¡¦¥¯¥ê¥ó¥¹¥Þ¥ó»á¤ò²òÇ¤¤·¤Æ¤«¤é¡¢³°¹ñ¿Í´ÆÆÄ¤òÃæ¿´¤ËÀÜ¿¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸åÇ¤Ãµ¤·¤Ï¶õ¿¶¤êÂ³¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£¹·î¤«¤é»Ï¤Þ¤ëËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¤ÎºÇ½ªÍ½Áª¤òÁ°¤Ë¡¢¤è¤¦¤ä¤¯´Ú¹ñ¿ÍÁª¼ê¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¼«¹ñ¤Î´ÆÆÄ¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¿·´ÆÆÄ¤Î½¢Ç¤È¯É½¸å¡¢´Ú¹ñ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î´Ö¤Ç¤Ï¶¯Îõ¤Ê¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Û¥ó¡¦¥ß¥ç¥ó¥Ü»á¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¸½Ìò»þÂå¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤ÎÊÉ¤È¤·¤ÆÂç¤¤¯Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë°ìÊý¡¢£Ê¥ê¡¼¥°¤Î¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ìÊ¿ÄÍ¤äÇð¥ì¥¤¥½¥ë¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤Î¹â¤µ¤ÏÈ´·²¡£¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥é¥¤¥ó¤òÅýÎ¨¤¹¤ë¥¯¥ì¥Ð¡¼¤µ¤ÈÆ®¾¤Ö¤ê¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤ë¥¤¥±¥á¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸½Ìò°úÂà¸å¤Ë´ÆÆÄ¶È¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤È¼ã¼ê°éÀ®¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢2012Ç¯¤Î¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¡¢´Ú¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼»Ë¾å½é¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤ËÆ³¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ë¡¢¤Ê¤¼ÈãÈ½¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤¬ÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡ÖÂåÉ½´ÆÆÄ¤Î½¢Ç¤¤òÈ¯É½¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¥Û¥ó¡¦¥ß¥ç¥ó¥Ü»á¤Ï´Ú¹ñ£Ë¥ê¡¼¥°£±¤Î±¶»³HD¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¼ó°ÌÁè¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÂç»ö¤Ê»þ´ü¤Î¤¿¤á¡¢Èà¼«¿È¤ÏÄ¾Á°¤Þ¤ÇÂåÉ½´ÆÆÄ½¢Ç¤¤Î±½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ì½³¤·¡¢¡Ø»ä¤ÎÎ©¾ì¤Ï¾ï¤ËÆ±¤¸¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¿´ÇÛ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¡Ù¤È¡¢±¶»³¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Àå¤Îº¬¤â´¥¤«¤Ì¤¦¤Á¤Ë¥Á¡¼¥à¤ò¸«¼Î¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£±¶»³¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤À¤±¤Ç¤Ï¤¯¡¢´Ú¹ñ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ø¥¦¥½¤Ä¤¡Ù¤Î¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤òÅ½¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡È¯É½Ä¾¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿£··î10Æü¤Î»î¹ç¤Ï¡¢¥Û¥ó¡¦¥ß¥ç¥ó¥Ü´ÆÆÄ¤Î¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅöÁ³¡¢Á¥½Ð¤ò½Ë¤¦¥à¡¼¥É¤Ï³§Ìµ¡£¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ï°ÛÍÍ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢¡Ö½Ð¤Æ¤¤¤±¡ª¡×¡ÖºÇ°¤Ê´ÆÆÄ¡×¤È¡¢ÍÆ¼Ï¤Ê¤¯ÇÍëÊ»¨¸À¤¬Íá¤Ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¸ý¤ÏºÒ¤¤¤Î¸µ¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¡¢²áµî¤ÎÈ¯¸À¤Þ¤Ç·¡¤êµ¯¤³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡22Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡¢±¶»³¤Î17Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ÎMFÅ·Ìî½ã¡Ê¸½¡¦²£ÉÍ£Æ¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¡Ë¤¬¡¢23Ç¯£±·î¤Ë´Ú¹ñ¤ÎÁ´ËÌ¸½Âå¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤ò¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È»Ø´ø´±¤Î¥Û¥ó¡¦¥ß¥ç¥ó¥Ü»á¤ÏÅÜ¤ê¿´Æ¬¤Ç¤³¤¦ÈãÈ½¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡Ö¤ª¶â¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤ª¶â¤Î¤¿¤á¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¡×
¡Ö¥¦¥½¤ò¤Ä¤¤¤ÆÁ´ËÌ¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤¤¿¤±¤ÉÎòÂåºÇ°¤À¡×
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Å·Ìî¤Ï¤¹¤°¤µ¤ÞÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£
¡Ö±¶»³¤¬¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë´¶¤¸¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤«¤é¤âÀµ¼°¤Ê¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÁ´ËÌ¤¬À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤³¤È¤Ç°ÜÀÒ¤¹¤ëÎ®¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢
¡ÖÅ·Ìî¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Î·Ð±Ä¿Ø¤È°Õ»×¤ÎÁÂÄÌ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Û¥ó¡¦¥ß¥ç¥ó¥Ü´ÆÆÄ¤Î·ÚÎ¨¤ÊÈ¯¸À¤¬¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î´Ö¤Çµ¿Ìä»ë¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥µ¥Ã¥«¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¤³¤³¤Ë¤¤ÆÀ¹Âç¤Ë¡Ö¥¦¥½¤Ä¤¡×¥Ö¡¼¥á¥é¥ó¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Û¥ó¡¦¥ß¥ç¥ó¥Ü´ÆÆÄ¤À¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â£±¾¡¤â¤Ç¤¤º¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤Ç»´ÇÔ¤·¤¿14Ç¯¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë£×ÇÕ¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë¸ý¤ò³ê¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¡£Á°½Ð¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤¬½Ò²û¤¹¤ë¡£
¡ÖÁ°²ó¡¢ÂåÉ½´ÆÆÄ¤òÅÅ·â¼Ç¤¤·¤¿ºÝ¤Ë¡Ø²¤½£¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÁª¼ê¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï£Â¥¯¥é¥¹¤Ç»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤º¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î°Ý»ý¤¬Æñ¤·¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢³¤³°ÁÈ¤è¤ê¤â¥ì¥Ù¥ë¤¬Äã¤¤£Ë¥ê¡¼¥°ÁÈ¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤âº¤Æñ¤À¡Ù¤È¡¢ËÜ²»¤òÏ³¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¤½¤ó¤Ê¸À¤¤Ìõ¤òµö¤¹¤ï¤±¤¬¤Ê¤¯¡¢Ç½ÎÏ¤ò½Å»ë¤»¤º¡Ø¥Û¥ó¡¦¥ß¥ç¥ó¥Ü¡¦¥Á¥ë¥É¥ì¥ó¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡¢¼«Ê¬¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÁª¼ê¤ò23¿ÍÃæ15¿Í¤âÆþ¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼Áª¹Í¤ä¡¢Âç²ñÄ¾Á°¤Î¹ç½ÉÃæ¤Ë»äÅª¤ËÅÚÃÏ¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ËÈãÈ½¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡º£²ó¤Î´ÆÆÄºÆ½¢Ç¤¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤â¸Õ»¶½¤¤ÏÃ¤¬¤¢¤ë¡£¸µ´Ú¹ñÂåÉ½¤Ç£Ê¥ê¡¼¥°¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿¥Ñ¥¯¡¦¥Á¥å¥Û»á¤¬¼«¿È¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ç¡¢´Ú¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤ÎÀïÎÏ¶¯²½°Ñ°÷¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ëÎ©¾ì¤Ê¤Î¤Ë¡ÖºÇ½ª·èÄê¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈË½Ïª¤·¤¿¤«¤é¤À¡£¤½¤ì¤¬»ö¼Â¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÌÀ¤é¤«¤ÎÌ©¼¼¿Í»ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡´Ú¹ñÆâ¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹¡Ö¥Û¥ó¡¦¥ß¥ç¥ó¥ÜÁûÆ°¡×¤À¤¬¡¢¤·¤Ð¤é¤¯ÄÀÀÅ²½¤¹¤ëµ¤ÇÛ¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£
¡ÊÉ÷¿á·¼ÂÀ¡Ë