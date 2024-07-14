¡ÚÄÅ¥Ü¡¼¥È¡¡G2Á´¹ñ¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¹Ã»Ò±à¡Û²¬ÅÄ¸÷¹¡ÈÄ¶¥¤¥¤ÃÍ¡É¤Ï¾åÛêÄª¿ó¡¡»ëÌî¤Î¹¤µÉð´ï¤Ë½àÍ¥¤Ø
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÄÅ¤ÎG2¡ÖÂè6²óÁ´¹ñ¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¹Ã»Ò±à¡×¤Ï5ÆüÌÜ¡£¤¤¤è¤¤¤è²Â¶¤Î½àÍ¥¤ò·Þ¤¨¤ë¡£²¬ÅÄ¸÷¹µ¼Ô¤Î·ê¥»¥ó¥µ¡¼¤Ï½àÍ¥10R¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¡£¡ÖÄ¶¥¤¥¤ÃÍ¡×¤Ï4ÆüÌÜ¡¢6ÅÀÄ¥¤ê¤Ç3Ï¢Ã±2Ëü±ßÄ¶¤ò»ÅÎ±¤á¤¿¡£¾åÛêÄª¿ó¤«¤é¡È¤â¤¦°ìÃú¡É¤ËÄ©¤à¡£
¡¡¹Ã»Ò±à¤Î¸«¤É¤³¤í¤Î°ì¤Ä¤È¸À¤¨¤Ð½é½Ð¾ì¹»¤ÎÊ³Æ®¡£¤³¤Á¤é¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¹Ã»Ò±à¤Ç¤Ïº£Ç¯¤Ï8¿Í¤¬½é½Ð¾ì¡£¤¦¤Á3¿Í¤¬½àÍ¥¾¡Àï¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£ÂçºåÂåÉ½¤Î¾åÛê¤â¤½¤ÎÃæ¤Î1¿Í¤À¡£
¡¡½øÈ×¤«¤éÊ£¾¡Î¨27¡¦5¡ó¤Î29¹æµ¡¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥ì¡¼¥¹Â¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£Í½Áª¥é¥¹¥È¤â6ÈÖ¼ê¥¹¥¿¡¼¥È¤Î2¥³¡¼¥¹¤«¤é¡¢1¥Þ¡¼¥¯¤ò¤¯¤ë¤ê¡£Î©¤Á¾å¤¬¤ê¾¡Éé¤ÇÃ¯¤è¤ê¤â±Ô¤¤²ÃÂ®¤ò¸«¤»¡¢Ââ·ÁÉÔÍø¤ò°ìµ¤¤Ë¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤ÆÇòÀ±¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
¡¡¡Ö°ú¤ÇÈ¤Î¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ò²ó¤ì¤¿¤Î¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢Á°¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥ì¡¼¥¹Â¤ä½ÐÂ¤Ïµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡º£Ç¯1·î¤Î²¼´Ø¼þÇ¯¤ÇG1¤ò3¾¡ÌÜ¡£Ä¾Á°¤ÎÆôºê¥°¥é¥Á¥ã¥ó¤Ç¤Ï2²óÌÜ¤ÎSG¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡£¼Â·»¤Î²Å»Ì¤â¸½ºß5Ï¢Â³Í¥½ÐÃæ¤È·»Äï¤½¤í¤Ã¤ÆÀä¹¥Ä´¤À¡£¤½¤ó¤Ê¾åÛê·»Äï¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¶¯¹ë¤¾¤í¤¤¤ÎÂçºå»ÙÉô¤Î´Ä¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¡£
¡¡¡Ö¾¾°æ¤µ¤ó¡¢ÀÐÌî¡Êµ®Ç·¡Ë¤µ¤ó¡¢ÅÄÃæ¡Ê¿®°ìÏº¡Ë¤µ¤ó¡¢ÂÀÅÄ¤µ¤ó¤Ê¤É°ÎÂç¤ÊÀèÇÚ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤ÈÁö¤ì¤Ê¤¤ÉñÂæ¤âÂ¿¤¤¡£¤Ç¤â¡¢½Ð¾ì¤Ç¤¤¿¤È¤¤ÏÀ¨¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤·¡¢¤ä¤ê¤¬¤¤¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡³ØÀ¸»þÂå¤Ï¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Þ¥ó¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¥¬¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØÆüËÜÂåÉ½¤Ç¸À¤¨¤Ð»ÊÎáÅã¤ÎÉÙ³ßÍ¦¼ù¡¢²ÏÂ¼Í¦µ±¤¬Ì³¤á¤ë°ÌÃÖ¡£µ¡Æ°ÎÏ¤Èµ»½Ñ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»ëÌî¤Î¹¤µ¤È¾õ¶·Ê¬ÀÏÎÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£¾åÛê¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¡£½àÍ¥¤âÂçºåÂåÉ½¤ÎÌ¾¤ËÃÑ¤¸¤Ê¤¤¡¢ºÇ¹â¤Î¥ì¡¼¥¹¤òÅ¸³«¤·¤½¤¦¤À¡£
¡¡¡Ú²¬ÅÄ¤ÎÇã¤¤ÌÜ¡Û10R¡£¥¤¥óËÅÄ¤¬µÆÃÏ¤Î»Å³Ý¤±¤ò¤±¤óÀ©¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î²û¤ò¥°¥ê¥Ã¡ª¡ã2¡ä¡ã4¡ä¡¢¡ã2¡ä¡ã5¡äÎ®¤·¡£
¡¡¡þ²¬ÅÄ¡¡¸÷¹¡Ê¤ª¤«¤À¡¦¤ß¤Ä¤Ò¤í¡Ë1976Ç¯¡Ê¾¼51¡Ë3·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î48ºÐ¡£µÙÆü¤Ï¤â¤Ã¤Ñ¤éÅÚ¤¤¤¸¤ê¡£²ÈÄíºÚ±à¤Î¥¹¥¤¥«¡¢¥¥å¥¦¥ê¡¢¥È¥Þ¥È¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤¬³Ú¤·¤ß¡£