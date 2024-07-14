＜LuckyFes 2024＞初日、WING STAGEのトリを務めたのは石井竜也 with 杏里だ。まずはブルーのライトの中、石井竜也が「最後までよろしくー！」と元気に登場。「AWAY WE GO」を幻想的な世界観で、しっとりと歌い上げた。さらに続けて、米米CLUBのヒットナンバー「君がいるだけで」を白いスモークの中で歌唱。観客は、手拍子をしたり、体を横に揺らしたりと思い思いのノリ方でステージを楽しんだ。

セットリスト

1. AWAY WE GO（石井竜也）

2. 君がいるだけで（石井竜也）

3. 悲しみが⽌まらない （杏里）

4. MARINE BLUE MEMORIES（石井竜也 with 杏里）

5. RAINY ON THE SEA（石井竜也）

6. 浪漫⾶⾏（石井竜也）

7. DOLPHIN’S WORLD（石井竜也）

8. THE WAVE OF LOVE（石井竜也 with 杏里）

1. AWAY WE GO（石井竜也）2. 君がいるだけで（石井竜也）3. 悲しみが⽌まらない （杏里）4. MARINE BLUE MEMORIES（石井竜也 with 杏里）5. RAINY ON THE SEA（石井竜也）6. 浪漫⾶⾏（石井竜也）7. DOLPHIN’S WORLD（石井竜也）8. THE WAVE OF LOVE（石井竜也 with 杏里）

■＜LuckyFes'24＞出演アーティスト＆タイムテーブル LuckyFesチケットページ： https://luckyfes.com/ticket/

LuckyFesオフィシャルサイト：https://luckyfes.com/



















▼DAY1：7月13日

AMEFURASSHI with RAM RIDER／ALI／石井竜也 with 杏里／ウルフルズ／大塚 愛／加藤ミリヤ／氣志團／クラウド・ルー(盧廣仲)／THE PRIMALS／The Wasabies／J-JUN／私立恵比寿中学／水曜日のカンパネラ／SUPER★DRAGON／SCANDAL／すりぃ／7ORDER／Chillies special guest MORISAKI WIN／デラックス×デラックス／冨岡愛／Night Tempo with FANCYLABO／ばってん少女隊／ハルカミライ／一青窈／FLOW／森高千里／yama／燐舞曲

O.A：Ashley／SHOWROOM 等



▼DAY2：7月14日

相川七瀬／Aile The Shota／打首獄門同好会／Xdinary Heroes／XY／岡崎体育／KREVA／ケプラ／ゴールデンボンバー／SILENT SIREN／THE BACK HORN／The BONEZ／JY (KARA)／Jams Collection／SKRYU／竹原ピストル／超ときめき(ハート)宣伝部／t-Ace／西川貴教／Novelbright／ハラミちゃん／FUNKY MONKEY BΛBY'S／藤巻亮太／HEY-SMITH／MAN WITH A MISSION／MUCC／Mega Shinnosuke／Roselia

O.A：ちたへんりー 等



▼DAY3：7月15日

新しい学校のリーダーズ／石崎ひゅーい／Ink Waruntorn／edhiii boi／n.SSign／KISS OF LIFE／CANDY TUNE／KOTORI／Conton Candy／Chevon／シャイトープ／Juice=Juice／四星球／杉山清貴&オメガトライブ／Da-iCE／高嶺のなでしこ／高橋優／TETORA／Def Tech／トンボコープ／NEWS／Novel Core／FRUITS ZIPPER／bokula.／ヤングスキニー／RAISE A SUILEN／ROTTENGRAFFTY

O.A：IVVY／ジョナゴールド 等



[ドコモCSpresents Lucky Space]

DAY1：7月13日

Groove Nomad Orchestra／佐咲紗花／The Wasabies／DJみそしるとMCごはん／根本凪／ひとりスキップカウズ（イマヤス）／マシコタツロウ special guest 加藤里保菜／REBOUND／ROCKETMAN

O.A：おとじゃくし 等

DAY2：7月14日

磯山純／イバラッパー a.k.a イバラキング／京太朗と晴彦／つじりお／DJ SEIRA／DJ YU-KI 等

DAY3：7月15日

Idol to LuckyFes (Palette Parade・さよならステイチューン・アイオケ・メイビーME)／安達勇人／宇宙まお／クリトリック・リス／KEN EBISAWA／DJデッカチャン／HIKKA 等

LuckyFesチケットページ： https://luckyfes.com/ticket/LuckyFesオフィシャルサイト：https://luckyfes.com/AMEFURASSHI with RAM RIDER／ALI／石井竜也 with 杏里／ウルフルズ／大塚 愛／加藤ミリヤ／氣志團／クラウド・ルー(盧廣仲)／THE PRIMALS／The Wasabies／J-JUN／私立恵比寿中学／水曜日のカンパネラ／SUPER★DRAGON／SCANDAL／すりぃ／7ORDER／Chillies special guest MORISAKI WIN／デラックス×デラックス／冨岡愛／Night Tempo with FANCYLABO／ばってん少女隊／ハルカミライ／一青窈／FLOW／森高千里／yama／燐舞曲O.A：Ashley／SHOWROOM 等相川七瀬／Aile The Shota／打首獄門同好会／Xdinary Heroes／XY／岡崎体育／KREVA／ケプラ／ゴールデンボンバー／SILENT SIREN／THE BACK HORN／The BONEZ／JY (KARA)／Jams Collection／SKRYU／竹原ピストル／超ときめき(ハート)宣伝部／t-Ace／西川貴教／Novelbright／ハラミちゃん／FUNKY MONKEY BΛBY'S／藤巻亮太／HEY-SMITH／MAN WITH A MISSION／MUCC／Mega Shinnosuke／RoseliaO.A：ちたへんりー 等新しい学校のリーダーズ／石崎ひゅーい／Ink Waruntorn／edhiii boi／n.SSign／KISS OF LIFE／CANDY TUNE／KOTORI／Conton Candy／Chevon／シャイトープ／Juice=Juice／四星球／杉山清貴&オメガトライブ／Da-iCE／高嶺のなでしこ／高橋優／TETORA／Def Tech／トンボコープ／NEWS／Novel Core／FRUITS ZIPPER／bokula.／ヤングスキニー／RAISE A SUILEN／ROTTENGRAFFTYO.A：IVVY／ジョナゴールド 等[ドコモCSpresents Lucky Space]Groove Nomad Orchestra／佐咲紗花／The Wasabies／DJみそしるとMCごはん／根本凪／ひとりスキップカウズ（イマヤス）／マシコタツロウ special guest 加藤里保菜／REBOUND／ROCKETMANO.A：おとじゃくし 等磯山純／イバラッパー a.k.a イバラキング／京太朗と晴彦／つじりお／DJ SEIRA／DJ YU-KI 等Idol to LuckyFes (Palette Parade・さよならステイチューン・アイオケ・メイビーME)／安達勇人／宇宙まお／クリトリック・リス／KEN EBISAWA／DJデッカチャン／HIKKA 等

■＜LuckyFes'24＞チケット詳細 LuckyFesのチケットは、LuckyFMチケット販売システム“いばチケ”・ローソンチケット・チケットぴあ・イープラス・楽天チケットにて一般販売中

◇チケット種別

・1日券：大人 12,800円、中高生6,400円

・2日通し券：大人 24,000円、中高生12,000円

・3日通し券：大人 35,000円、中高生17,500円

※すべて税込価格

※小学生以下は入場無料(チケット保有の保護者1名につき2名まで)。高校生以下の方は未成年者であることから保護者扱いからは除外とさせていただきます。



◇一般販売

・プレイガイド：LuckyFMチケット販売システム「いばチケ」／ローソンチケット／チケットぴあ／イープラス／楽天チケット

・LuckyFesチケットページ： https://luckyfes.com/ticket/

・LuckyFMチケット販売システム“いばチケ”： https://www.funity.jp/tickets/ibatk/showlist



・ローソンチケットLuckyFes特設ページ： https://l-tike.com/concert/luckyfes/

・チケットぴあ： https://t.pia.jp/

※検索窓から「LuckyFes」と検索してください

・イープラスLuckyFes特設ページ： https://eplus.jp/sf/detail/3629810001?P6=001&P1=0402&P59=1

・楽天チケットLuckyFes特設ページ： https://ticket.rakuten.co.jp/music/fes/RT1D002/



■海外在住者向け(抽選) ※国際クレジットカード対応

・ローソンチケット： https://l-tike.com/st1/wis1tmxfy3r9e8d91y7d/Tt/Ttg010agreement/index

・イープラス： https://ib.eplus.jp/luckyfes2024

・KKday： https://www.kkday.com/ja/product/181506



◇LuckyFes’24 前方エリア優先入場券のご案内

申込期間：2024年6月22日(土)10:00〜6月26日23:59

確定連絡：2024年6月29日(土)10:00

料金：500円(発券手数料・先行予約手数料・消費税含む)

対象アーティスト：RAINBOW STAGE・WING STAGE出演の全アーティスト(オープニングアクトは除く)

お申込みページ： https://www.funity.jp/tickets/ibatk/showlist



◆ふるさと納税 LuckyFes'24チケット

茨城県ひたちなか市のふるさと納税のお礼の品として、LuckyFes'24のチケットの提供をしております。ひたちなか市のふるさと納税を活用することにより、ひたちなか市の財源を増やし、フレンズの経済的負担を軽減させて、LuckyFesのフレンズを増やすことができる三位一体のメリットを享受することができます。ぜひご利用ください。

※ふるさと納税の受付は6月22日(土)までとなります。

【7/13 1日券・1枚】LuckyFes’24 チケット

https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1487313

【7/14 1日券・1枚】LuckyFes’24 チケット

https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1487319

【7/15 1日券・1枚】LuckyFes’24 チケット

https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1487328

【7/13‐15 3日通し券・1枚】LuckyFes’24 チケット

https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1487333

LuckyFesのチケットは、LuckyFMチケット販売システム“いばチケ”・ローソンチケット・チケットぴあ・イープラス・楽天チケットにて一般販売中◇チケット種別・1日券：大人 12,800円、中高生6,400円・2日通し券：大人 24,000円、中高生12,000円・3日通し券：大人 35,000円、中高生17,500円※すべて税込価格※小学生以下は入場無料(チケット保有の保護者1名につき2名まで)。高校生以下の方は未成年者であることから保護者扱いからは除外とさせていただきます。◇一般販売・プレイガイド：LuckyFMチケット販売システム「いばチケ」／ローソンチケット／チケットぴあ／イープラス／楽天チケット・LuckyFesチケットページ： https://luckyfes.com/ticket/・LuckyFMチケット販売システム“いばチケ”： https://www.funity.jp/tickets/ibatk/showlist・ローソンチケットLuckyFes特設ページ： https://l-tike.com/concert/luckyfes/・チケットぴあ： https://t.pia.jp/※検索窓から「LuckyFes」と検索してください・イープラスLuckyFes特設ページ： https://eplus.jp/sf/detail/3629810001?P6=001&P1=0402&P59=1・楽天チケットLuckyFes特設ページ： https://ticket.rakuten.co.jp/music/fes/RT1D002/■海外在住者向け(抽選) ※国際クレジットカード対応・ローソンチケット： https://l-tike.com/st1/wis1tmxfy3r9e8d91y7d/Tt/Ttg010agreement/index・イープラス： https://ib.eplus.jp/luckyfes2024・KKday： https://www.kkday.com/ja/product/181506◇LuckyFes’24 前方エリア優先入場券のご案内申込期間：2024年6月22日(土)10:00〜6月26日23:59確定連絡：2024年6月29日(土)10:00料金：500円(発券手数料・先行予約手数料・消費税含む)対象アーティスト：RAINBOW STAGE・WING STAGE出演の全アーティスト(オープニングアクトは除く)お申込みページ： https://www.funity.jp/tickets/ibatk/showlist◆ふるさと納税 LuckyFes'24チケット茨城県ひたちなか市のふるさと納税のお礼の品として、LuckyFes'24のチケットの提供をしております。ひたちなか市のふるさと納税を活用することにより、ひたちなか市の財源を増やし、フレンズの経済的負担を軽減させて、LuckyFesのフレンズを増やすことができる三位一体のメリットを享受することができます。ぜひご利用ください。※ふるさと納税の受付は6月22日(土)までとなります。【7/13 1日券・1枚】LuckyFes’24 チケットhttps://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1487313【7/14 1日券・1枚】LuckyFes’24 チケットhttps://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1487319【7/15 1日券・1枚】LuckyFes’24 チケットhttps://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1487328【7/13‐15 3日通し券・1枚】LuckyFes’24 チケットhttps://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1487333

関連リンク

◆BARKS内＜LuckyFes＞ 特設ページ

◆＜LuckyFes＞ オフィシャルサイト ◆BARKS内＜LuckyFes＞ 特設ページ◆＜LuckyFes＞ オフィシャルサイト

ここで石井は「トリを務めさせていただきます。トリというのは焼き鳥とかじゃなくて……中心ということですかね。ちょっと恥ずかしいな」と石井らしくユーモアたっぷりにコメント。続いて行われる、RAINBOW STAGEのウルフルズの名前を挙げ「前座の気持ちでやりたいと思います」とコメントした。さらに、石井は「実は今日は石井竜也 with 杏里ということで、私だけのステージではありません。杏里さんのステージでもあります！」と、青いハットに同色のスパンコールをあしらったトップスとジーンズ姿の杏里を呼び込んだ。「もしよかったらみんな一緒に歌ってください」と言い、杏里の代表曲の1つ「悲しみが止まらない」を気持ちよさそうな表情で歌唱。《I can’t stop！》の歌詞にあわせ音とライティングが静止する演出に会場は没入していた。そして、再び登場した石井は7月31日に配信リリースが決定している石井竜也 with 杏里の新曲「MARINE BLUE MEMORIES」について「いい歌なので、ありがたく聴いてください！」と語る。この季節にふさわしい情景、かつ切ない関係性を描いた歌詞が印象的な楽曲だ。曲中、石井は「気に入った？」と観客に呼びかけ、これに対して大きな拍手と歓声が起こると「ありがとう！」と嬉しそうに笑って見せた。石井のステージでは、自身の大学生になりたての頃のエピソードをもとに描いたという「RAINY ON THE SEA」を、深い青と白で彩られたステージの中で披露。淡い思い出を彷彿とさせる世界観に、オーディエンスはゆったりと聴き入っていた。雰囲気を一変させたのは、米米CLUBの「浪漫飛行」、ACRIの「DOLPHIN'S WORLD」を披露。爽やかで軽快なメロディが印象的なサマーチューンを続けて披露し、会場を盛り上げた。再び杏里が登場し披露されたのは、石井竜也 with 杏里「THE WAVE OF LOVE」。伸びやかな歌声の2人が織りなすハーモニーで、“おしゃれな夏”を見事に演出。大きな拍手の中、ステージは終幕した。文◎於ありさ写真◎樋口隆宏/team SOUND SHOOTER