【マインクラフト ならぶんです。5】7月第3週 発売価格:1回300円

バンダイは、ガシャポン「マインクラフト ならぶんです。5」を7月第3週に発売する。価格は1回300円。

「ならぶんです。」のマインクラフトシリーズは今回で第5弾。少し見上げるようなポーズのキャラクターたちが登場する。

ラインナップは、スティーブ、アレックス、村人、クリーパー、オオカミ、ウサギ、ニワトリの全7種となっている。

スティーブ

アレックス

村人

クリーパー

オオカミ

ウサギ

ニワトリ

(C) 2024 Mojang AB. All Rights Reserved. Minecraft, the Minecraft logo, the Mojang Studios logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

※発売日は流通により前後する場合があります。