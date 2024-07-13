雲仙市開設避難所発信 ２０２４年７月１３日からの大雨

避難所情報

指定緊急避難場所兼避難所（洪水 崖崩れ、土石流及び地滑り 高潮 地震 津波 大規模な火事 内水氾濫による）

南串山総合支所（ミナミシヤマソウゴウシショ） 避難所 ２０２４年７月１３日１９時０分開設

最大収容人数：８０人 空き状況：空き

避難人数：１人（うち自主避難０人）

避難世帯数：１世帯（うち自主避難０世帯）

長崎県雲仙市南串山町丙１０５３８－４

指定緊急避難場所兼避難所（洪水 高潮 地震 津波 大規模な火事 内水氾濫による）

やまびこ会館（ヤマビコカイカン） 避難所 ２０２４年７月１３日１９時０分開設

最大収容人数：２８８人 空き状況：空き

避難人数：０人（うち自主避難０人）

避難世帯数：０世帯（うち自主避難０世帯）

長崎県雲仙市小浜町雲仙２９２－１

指定緊急避難場所兼避難所（洪水 高潮 地震 津波 大規模な火事 内水氾濫による）

小浜老人福祉センター（オバマロウジンフクシセンター） 避難所 ２０２４年７月１３日１９時０分開設

最大収容人数：２９６人 空き状況：空き

避難人数：３人（うち自主避難０人）

避難世帯数：３世帯（うち自主避難０世帯）

長崎県雲仙市小浜町北本町１４－３

指定緊急避難場所兼避難所（崖崩れ、土石流及び地滑り 高潮 地震 津波 大規模な火事 内水氾濫による）

愛の夢未来センター（アイノユメミライセンター） 避難所 ２０２４年７月１３日１９時０分開設

最大収容人数：７１４人 空き状況：空き

避難人数：０人（うち自主避難０人）

避難世帯数：０世帯（うち自主避難０世帯）

長崎県雲仙市愛野町乙５２６－１

指定緊急避難場所兼避難所（洪水 崖崩れ、土石流及び地滑り 高潮 地震 津波 大規模な火事 内水氾濫による）

吾妻ふるさと会館（アヅマフルサトカイカン） 避難所 ２０２４年７月１３日１９時０分開設

最大収容人数：１５３２人 空き状況：空き

避難人数：３人（うち自主避難０人）

避難世帯数：３世帯（うち自主避難０世帯）

長崎県雲仙市吾妻町牛口名５３７－１

指定緊急避難場所兼避難所（洪水 崖崩れ、土石流及び地滑り 高潮 津波 大規模な火事 内水氾濫による）

国見農村環境改善センター（クニミノウソンカンキョウカイゼンセンター） 避難所 ２０２４年７月１３日１９時０分開設

空き状況：空き

避難人数：０人（うち自主避難０人）

避難世帯数：０世帯（うち自主避難０世帯）

長崎県雲仙市国見町土黒甲１０７９

指定緊急避難場所兼避難所（洪水 崖崩れ、土石流及び地滑り 高潮 地震 津波 大規模な火事 内水氾濫による）

千々石保健センター（チヂワホケンセンター） 避難所 ２０２４年７月１３日１９時０分開設

最大収容人数：１００人 空き状況：空き

避難人数：３人（うち自主避難０人）

避難世帯数：３世帯（うち自主避難０世帯）

長崎県雲仙市千々石町戊５８２

指定緊急避難場所兼避難所（洪水 崖崩れ、土石流及び地滑り 高潮 地震 津波 大規模な火事 内水氾濫による）

瑞穂町公民館（ミズホチョウコウミンカン） 避難所 ２０２４年７月１３日１９時０分開設

最大収容人数：７４９人 空き状況：空き

避難人数：４人（うち自主避難０人）

避難世帯数：３世帯（うち自主避難０世帯）

長崎県雲仙市瑞穂町西郷辛１２８５

２０２４年７月１３日２１時８分

雲仙市総務部 危機管理課 危機管理班 発表