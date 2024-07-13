西海市：避難所情報 2024/07/13 19:41:02発表《長崎》
西海市開設避難所発信 ２０２４年７月１３日からの大雨
避難所情報
指定緊急避難場所兼避難所（洪水 高潮 地震 津波 大規模な火事 内水氾濫による）
松島地区公民館（マツシマチクコウミンカン） 避難所 ２０２４年７月１３日１８時３０分開設
最大収容人数：３８４人 空き状況：空き
避難人数：０人（うち自主避難０人）
避難世帯数：０世帯（うち自主避難０世帯）
長崎県西海市大瀬戸町松島内郷１２９７
指定なし
西海市立 平島小中学校 避難所 ２０２４年７月１３日１８時３０分開設
最大収容人数：３４２人 空き状況：空き
避難人数：０人（うち自主避難０人）
避難世帯数：０世帯（うち自主避難０世帯）
西海市崎戸町平島７３４番地２
指定なし
大瀬戸コミュニティセンター 避難所 ２０２４年７月１３日１８時３０分開設
最大収容人数：７４０人 空き状況：空き
避難人数：０人（うち自主避難０人）
避難世帯数：０世帯（うち自主避難０世帯）
西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷２２２２番地
指定なし
江島住民センター 避難所 ２０２４年７月１３日１８時３０分開設
最大収容人数：７５人 空き状況：空き
避難人数：０人（うち自主避難０人）
避難世帯数：０世帯（うち自主避難０世帯）
西海市崎戸町江島１４７５番地
指定なし
崎戸中央公民館 避難所 ２０２４年７月１３日１８時３０分開設
最大収容人数：８５４人 空き状況：空き
避難人数：０人（うち自主避難０人）
避難世帯数：０世帯（うち自主避難０世帯）
西海市崎戸町蠣浦郷１６４５番地
指定なし
西彼総合支所（セイヒソウゴウシショ） 避難所 ２０２４年７月１３日１８時３０分開設
空き状況：空き
避難人数：０人（うち自主避難０人）
避難世帯数：０世帯（うち自主避難０世帯）
長崎県西海市西彼町喰場１６８６番地３
指定なし
西海総合支所（サイカイソウゴウシショ） 避難所 ２０２４年７月１３日１８時３０分開設
空き状況：空き
避難人数：０人（うち自主避難０人）
避難世帯数：０世帯（うち自主避難０世帯）
長崎県西海市西海町木場郷２２３５番地
指定なし
大島総合支所（オオシマソウゴウシショ） 避難所 ２０２４年７月１３日１８時３０分開設
空き状況：空き
避難人数：０人（うち自主避難０人）
避難世帯数：０世帯（うち自主避難０世帯）
長崎県西海市大島町１８９４番地５
２０２４年７月１３日１９時４０分
西海市総務部 防災基地対策課 消防基地対策班 発表