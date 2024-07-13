諫早市開設避難所発信 ２０２４年７月１３日からの大雨

避難所情報

指定緊急避難場所兼避難所（洪水 崖崩れ、土石流及び地滑り 高潮 地震 津波 大規模な火事 内水氾濫による）

小長井文化ホール（コナガイブンカホール） 避難所 ２０２４年７月１３日２０時０分開設

最大収容人数：３１０人 空き状況：空き

避難人数：０人（うち自主避難０人）

避難世帯数：０世帯（うち自主避難０世帯）

長崎県諫早市小長井町小川原浦８２５

指定緊急避難場所兼避難所（洪水 崖崩れ、土石流及び地滑り 高潮 地震 津波 大規模な火事 内水氾濫による）

飯盛ふれあい会館（イイモリフレアイカイカン） 避難所 ２０２４年７月１３日２０時０分開設

最大収容人数：２１５人 空き状況：空き

避難人数：０人（うち自主避難０人）

避難世帯数：０世帯（うち自主避難０世帯）

長崎県諫早市飯盛町開１９２９－３

指定緊急避難場所兼避難所（洪水 崖崩れ、土石流及び地滑り 高潮 地震 津波 大規模な火事 内水氾濫による）

高来会館（高来支所２・３階）（タカキカイカン） 避難所 ２０２４年７月１３日２０時０分開設

最大収容人数：５４４人 空き状況：空き

避難人数：０人（うち自主避難０人）

避難世帯数：０世帯（うち自主避難０世帯）

長崎県諫早市高来町三部壱５２８

指定緊急避難場所兼避難所（洪水 崖崩れ、土石流及び地滑り 高潮 津波 大規模な火事 内水氾濫による）

森山公民館（モリヤマコウミンカン） 避難所 ２０２４年７月１３日２０時０分開設

最大収容人数：１８３人 空き状況：空き

避難人数：０人（うち自主避難０人）

避難世帯数：０世帯（うち自主避難０世帯）

長崎県諫早市森山町本村１３００

指定緊急避難場所兼避難所（洪水 崖崩れ、土石流及び地滑り 高潮 大規模な火事 内水氾濫による）

多良見多目的研修館（タラミタモクテキケンシュウカン） 避難所 ２０２４年７月１３日２０時０分開設

最大収容人数：２５２人 空き状況：空き

避難人数：０人（うち自主避難０人）

避難世帯数：０世帯（うち自主避難０世帯）

長崎県諫早市多良見町舟津１１４０

指定緊急避難場所兼避難所（崖崩れ、土石流及び地滑り 高潮 地震 津波 大規模な火事による）

長田いこいの広場みのり会館（ナガタイコイノヒロバミノリカイカン） 避難所 ２０２４年７月１３日２０時０分開設

最大収容人数：２４０人 空き状況：空き

避難人数：０人（うち自主避難０人）

避難世帯数：０世帯（うち自主避難０世帯）

長崎県諫早市長田町２３９４－１

指定緊急避難場所兼避難所（洪水 崖崩れ、土石流及び地滑り 高潮 地震 津波 大規模な火事 内水氾濫による）

有喜ふれあい会館（ウキフレアイカイカン） 避難所 ２０２４年７月１３日２０時０分開設

最大収容人数：２４６人 空き状況：空き

避難人数：０人（うち自主避難０人）

避難世帯数：０世帯（うち自主避難０世帯）

長崎県諫早市有喜町４８８

指定緊急避難場所兼避難所（洪水 崖崩れ、土石流及び地滑り 高潮 地震 津波 大規模な火事 内水氾濫による）

本野ふれあい会館（モトノフレアイカイカン） 避難所 ２０２４年７月１３日２０時０分開設

最大収容人数：１５９人 空き状況：空き

避難人数：０人（うち自主避難０人）

避難世帯数：０世帯（うち自主避難０世帯）

長崎県諫早市上大渡野町２－１

指定緊急避難場所兼避難所（洪水 崖崩れ、土石流及び地滑り 高潮 津波 大規模な火事 内水氾濫による）

西諫早公民館（ニシイサハヤコウミンカン） 避難所 ２０２４年７月１３日２０時０分開設

最大収容人数：１１０２人 空き状況：空き

避難人数：０人（うち自主避難０人）

避難世帯数：０世帯（うち自主避難０世帯）

長崎県諫早市山川町１－３

指定緊急避難場所兼避難所（洪水 崖崩れ、土石流及び地滑り 高潮 地震 津波 大規模な火事 内水氾濫による）

小野体育館（オノタイイクカン） 避難所 ２０２４年７月１３日２０時０分開設

最大収容人数：９８７人 空き状況：空き

避難人数：０人（うち自主避難０人）

避難世帯数：０世帯（うち自主避難０世帯）

長崎県諫早市黒崎町１７０－３

指定緊急避難場所兼避難所（洪水 崖崩れ、土石流及び地滑り 高潮 地震 津波 大規模な火事 内水氾濫による）

諫早中央保育所（イサハヤチュウオウホイクショ） 避難所 ２０２４年７月１３日２０時０分開設

最大収容人数：２９６人 空き状況：空き

避難人数：０人（うち自主避難０人）

避難世帯数：０世帯（うち自主避難０世帯）

長崎県諫早市野中町５０８－７

指定緊急避難場所兼避難所（洪水 崖崩れ、土石流及び地滑り 高潮 地震 津波 大規模な火事 内水氾濫による）

上山荘南館（ジョウヤマソウミナミカン） 避難所 ２０２４年７月１３日２０時０分開設

最大収容人数：２００人 空き状況：空き

避難人数：０人（うち自主避難０人）

避難世帯数：０世帯（うち自主避難０世帯）

長崎県諫早市宇都町２９－２

指定緊急避難場所兼避難所（洪水 崖崩れ、土石流及び地滑り 高潮 津波 大規模な火事 内水氾濫による）

市民センター（シミンセンター） 避難所 ２０２４年７月１３日２０時０分開設

最大収容人数：９９１人 空き状況：空き

避難人数：０人（うち自主避難０人）

避難世帯数：０世帯（うち自主避難０世帯）

長崎県諫早市東小路町８－５

指定なし

多良見支所（タラミシショ） 避難所 ２０２４年７月１３日２０時０分開設

最大収容人数：２６７人 空き状況：空き

避難人数：０人（うち自主避難０人）

避難世帯数：０世帯（うち自主避難０世帯）

長崎県諫早市多良見町化屋１８００

２０２４年７月１３日１９時２０分

諫早市総務部 危機管理課 発表