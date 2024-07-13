長崎市：避難所情報 2024/07/13 21:36:02発表《長崎》
長崎市開設避難所発信 ２０２４年７月１３日からの大雨
避難所情報
指定避難所
西公民館 避難所 ２０２４年７月１３日２０時０分開設
最大収容人数：２５７人 空き状況：空き
避難人数：０人（うち自主避難０人）
避難世帯数：０世帯（うち自主避難０世帯）
長崎県長崎市丸尾町５－５
指定避難所
山里地区ふれあいセンター 避難所 ２０２４年７月１３日２０時０分開設
最大収容人数：６３人 空き状況：空き
避難人数：０人（うち自主避難０人）
避難世帯数：０世帯（うち自主避難０世帯）
長崎県長崎市高尾町４－１０
指定避難所
南公民館 避難所 ２０２４年７月１３日２０時０分開設
最大収容人数：１１７人 空き状況：空き
避難人数：０人（うち自主避難０人）
避難世帯数：０世帯（うち自主避難０世帯）
長崎県長崎市浪の平町７－１９
指定避難所
北公民館 避難所 ２０２４年７月１３日２０時０分開設
最大収容人数：１４７人 空き状況：空き
避難人数：０人（うち自主避難０人）
避難世帯数：０世帯（うち自主避難０世帯）
長崎県長崎市千歳町５－１
指定避難所
出津地区ふれあいセンター 避難所 ２０２４年７月１３日２０時０分開設
最大収容人数：２９１人 空き状況：空き
避難人数：０人（うち自主避難０人）
避難世帯数：０世帯（うち自主避難０世帯）
長崎県長崎市西出津町２７９４－１
指定避難所
日見地区ふれあいセンター 避難所 ２０２４年７月１３日２０時０分開設
最大収容人数：１９４人 空き状況：空き
避難人数：０人（うち自主避難０人）
避難世帯数：０世帯（うち自主避難０世帯）
長崎県長崎市界２－１－１９
指定避難所
三和地域センター 避難所 ２０２４年７月１３日２０時０分開設
最大収容人数：３９人 空き状況：空き
避難人数：０人（うち自主避難０人）
避難世帯数：０世帯（うち自主避難０世帯）
長崎県長崎市布巻町１１１－１
指定避難所
桜馬場地区ふれあいセンター 避難所 ２０２４年７月１３日２０時０分開設
最大収容人数：８２人 空き状況：空き
避難人数：０人（うち自主避難０人）
避難世帯数：０世帯（うち自主避難０世帯）
長崎県長崎市桜馬場１－１－５
２０２４年７月１３日２１時３６分
長崎市防災危機管理室 発表