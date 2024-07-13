¤Ê¤Ç¤·¤³ÃÓÅÄ´ÆÆÄ¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÀÑ¤ß¾å¤²¤¬¤¢¤Ã¤¿¥²¡¼¥à¡×¡¡¥¬¡¼¥Ê¤Ë4È¯²÷¾¡¤Ç¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ËÃÆ¤ß
¡¡¡þ¥µ¥Ã¥«¡¼½÷»Ò¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¡ÆüËÜ4¡½0¥¬¡¼¥Ê¡Ê2024Ç¯7·î13Æü¡¡¶âÂô¥´¡¼¥´¡¼¥«¥ì¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¡Ö¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ï¥¬¡¼¥Ê¤È¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØÁÔ¹Ô»î¹ç¤ËÎ×¤ß¡¢4¡½0¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¡£Á°È¾23Ê¬¤ËÁê¼êDF¤¬MFÆ£Ìî¤¢¤ª¤Ð¡Ê20¡áÆü¥Æ¥ìÅìµþV¡Ë¤Î·èÄêµ¡¤òÁË»ß¤·¤Æ°ìÈ¯Âà¾ì¡£Á°È¾¤Ï¿ôÅªÍ¥°Ì¤òÀ¸¤«¤»¤º¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾6Ê¬¤Ë¥·¥ç¡¼¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤éFWÅÄÃæÈþÆî¡Ê30¡á¥í¥¤¥ä¥ë¥º¡Ë¤¬ÀèÀ©ÃÆ¡£¤½¤Î¸å¤ÏFWÉÍÌî¤Þ¤¤¤«¡Ê20¡á¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡Ë¡¢Æ£Ìî¡¢FW¿¢ÌÚÍý»Ò¡Ê24¡á¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¡Ë¤¬¡¢¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤é¼¡¡¹¤ËÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡ÃÓÅÄÂÀ´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤Ï¡ÖÁê¼ê¤ËÂà¾ì¼Ô¤¬½Ð¤ë¥¤¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢½¤Àµ¤·¤Æ¸åÈ¾¤Ï¥´¡¼¥ë¤Ç¤¤¿¡£¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤é¼è¤ì¤¿¤³¤È¤â¼ý³Ï¡£1ÅÀÌÜ¤ÏVAR¤¬¤¢¤ê¡¢ËÜÈÖ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¤¤¤í¤ó¤ÊÀÑ¤ß¾å¤²¤¬¤¢¤Ã¤¿¥²¡¼¥à¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤ËÁí³ç¤ò¤·¤¿¡£Á°È¾¤ÏDF·§Ã«¼Ó´õ¡Ê33¡á¥í¡¼¥Þ¡Ë¤¬¥¢¥ó¥«¡¼¤ËÆþ¤ë4¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÆþ¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ç´ðËÜÉÛ¿Ø¤Î3¥Ð¥Ã¥¯¤ËÊÑ¹¹¡£Î¾¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤¬¹â¤¤°ÌÃÖ¤ò¼è¤ê¡¢¥µ¥¤¥É¹¶·â¤«¤é¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀéÍÕ¹ç½ÉÃæ¤Î10Æü¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Îý½¬»î¹ç¤«¤éÃæ2Æü¤Ç¤ÎÁÔ¹Ô»î¹ç¡£Ãæ2Æü¤Ç»î¹ç¤¬Â³¤¯¸ÞÎØ¤ÎÍ½¹Ô±é½¬¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡¢¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò´Þ¤á¤Æ¤É¤¦À°Íý¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡£¥Ô¥Ã¥Á³°¤Î½àÈ÷¤â¤¤¤¤¥·¥å¥ß¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈËÜÈÖ¤Ø¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£