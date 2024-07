大森靖子が9月18日に、<大森靖子 生誕祭2024>を開催することが決定した。毎年開催されているこの生誕祭は、大森靖子シンガイアズ、ジョニー大蔵大臣(水中、それは苦しい)、でか美ちゃんと、おなじみの出演者で実施。この日は大森靖子の誕生日当日。2014年9月18日にシングル「きゅるきゅる」でメジャーデビュー、まさに10年目を迎える日でもある。そんな日に生誕祭、さらにはフルアルバム『THIS IS JAPANESE GIRL』の発売と、祝いごとの重なるめでたい1日になるだろう。

11月9日 (土) 新潟GOLDEN PIGS RED11月10日(日) 金沢EIGHT HALL11月24日(日) GORILLA HALL OSAKA11月30日(土) 福岡BEAT STATION12月1日 (日) 福岡BEAT STATION12月14日(土) 豊洲PIT12月18日(水) 名古屋DIAMOND HALL12月22日(日) 仙台RENSA・バンドメンバー11/9(土)新潟、11/10(日)金沢Key sugarbeans / Gt 堀崎翔 / Ba 千ヶ崎学 / Dr. 張替智広 / Cho, Per. 宇城茉世(MAPA)11/24(日)大阪Key sugarbeans / Gt 畠山健嗣/ Ba えらめぐみ / Dr. 張替智広 / Cho. Per. 宇城茉世(MAPA)11/30(土)、12/1(日)福岡Key sugarbeans / Gt 堀崎翔 / Ba 千ヶ崎学 / Dr. 張替智広 / Cho, Per. 宇城茉世(MAPA)12/14(土)東京、12/18(水)名古屋、12/22(日)仙台Key sugarbeans / Gt 設楽博臣 / Ba 千ヶ崎学 / Dr. 張替智広 / Cho, Per. 宇城茉世(MAPA)・チケット券種FC限定:アルティメットVIPチケット:¥30,000*オールスタンディング / 1コーラスリクエスト曲スマホ動画撮影&チェキ会 / サイン入り写ルンです1枚付 / 最優先入場FC限定:VIP:¥10,000 *宛名入りチェキ付き(後日発送) / 優先入場一般チケット:¥5,000学割チケット:¥3,000 *要学生証提示※全券種オールスタンディング / 税込 / ドリンク代別・チケット販売スケジュールFC先行 販売券種:アルティメットVIP / VIP / 一般7/8(月)10:00〜7/15(月祝)23:59https://seiko-gkn.com/オフィシャルHP先行 販売券種:一般7/22(月)10:00〜7/28(日)23:59一般発売 販売券種:一般 / 学割9/14(土)AM10:00〜

『THIS IS JAPANESE GIRL』



2024年9月18日(水)発売・初回生産限定盤【CD+Blu-ray】[スマプラ対応]品番:AVCD-63542/B価格:¥13,000(+tax)セルフライナーノーツブックレット付属・DVD盤【CD+DVD】[スマプラ対応]品番:AVCD-63543/B価格:¥6,000(+tax)・CD盤【CD Only】[スマプラ対応]品番:AVCD-63544価格:¥3,500(+tax)収録内容[CD] ※3形態共通・「ムゲンライセ」「更衣室ディストピア」含む全13曲収録予定[Blu-ray]・大森靖子 KILL MY DREAM TOUR 2023 at 人見記念講堂(2023.10.01)+副音声収録・大森靖子 超天獄 ZEPP TOUR at Zepp Nagoya(2023.03.16)・大森靖子 超自由字架ツアー 2022 at 関内ホール(2022.09.22)[DVD]・KILL MY DREAM TOUR 2023 総集編