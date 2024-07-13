大森靖子、＜生誕祭2024＞開催決定
大森靖子が9月18日に、＜大森靖子 生誕祭2024＞を開催することが決定した。
毎年開催されているこの生誕祭は、大森靖子シンガイアズ、ジョニー大蔵大臣(水中、それは苦しい)、でか美ちゃんと、おなじみの出演者で実施。
この日は大森靖子の誕生日当日。2014年9月18日にシングル「きゅるきゅる」でメジャーデビュー、まさに10年目を迎える日でもある。そんな日に生誕祭、さらにはフルアルバム『THIS IS JAPANESE GIRL』の発売と、祝いごとの重なるめでたい1日になるだろう。
＜大森靖子 生誕祭2024＞
[出演]
大森靖子シンガイアズ、ジョニー大蔵大臣(水中、それは苦しい)、でか美ちゃん
[料金]
FC限定VIPチケット(宛名入りチェキ付き優先入場チケット) \10,000
→宛名入りチェキ(後日発送)
一般チケット ￥5,000
学割チケット ￥3,000
※全券種 全自由/整理番号付/ドリンク代別/税込
[チケット販売]
・大森靖子公式ファンクラブ「実験現場」
https://seiko-gkn.com/
7/17(水)18:00〜7/24(水)23:59
・オフィシャルHP先行
販売券種：一般
7/27(土)12:00〜8/4(日)23:59
・一般発売
販売券種：一般・学割
2024/8/10(土)10:00〜
＜THIS IS JAPANESE GIRL TOUR 2024＞
11月10日(日) 金沢EIGHT HALL
11月24日(日) GORILLA HALL OSAKA
11月30日(土) 福岡BEAT STATION
12月1日 (日) 福岡BEAT STATION
12月14日(土) 豊洲PIT
12月18日(水) 名古屋DIAMOND HALL
12月22日(日) 仙台RENSA
・バンドメンバー
11/9(土)新潟、11/10(日)金沢
Key sugarbeans / Gt 堀崎翔 / Ba 千ヶ崎学 / Dr. 張替智広 / Cho, Per. 宇城茉世（MAPA）
11/24(日)大阪
Key sugarbeans / Gt 畠山健嗣/ Ba えらめぐみ / Dr. 張替智広 / Cho. Per. 宇城茉世（MAPA）
11/30(土)、12/1(日)福岡
Key sugarbeans / Gt 堀崎翔 / Ba 千ヶ崎学 / Dr. 張替智広 / Cho, Per. 宇城茉世（MAPA）
12/14(土)東京、12/18(水)名古屋、12/22(日)仙台
Key sugarbeans / Gt 設楽博臣 / Ba 千ヶ崎学 / Dr. 張替智広 / Cho, Per. 宇城茉世（MAPA）
・チケット券種
FC限定：アルティメットVIPチケット：￥30,000
＊オールスタンディング / 1コーラスリクエスト曲スマホ動画撮影＆チェキ会 / サイン入り写ルンです1枚付 / 最優先入場
FC限定：VIP：￥10,000 ＊宛名入りチェキ付き(後日発送) / 優先入場
一般チケット：￥5,000
学割チケット：￥3,000 ＊要学生証提示
※全券種オールスタンディング / 税込 / ドリンク代別
・チケット販売スケジュール
FC先行 販売券種：アルティメットVIP / VIP / 一般
7/8(月)10:00〜7/15(月祝)23:59
https://seiko-gkn.com/
オフィシャルHP先行 販売券種：一般
7/22(月)10:00〜7/28(日)23:59
一般発売 販売券種：一般 / 学割
9/14(土)AM10:00〜
『THIS IS JAPANESE GIRL』
・初回生産限定盤【CD+Blu-ray】[スマプラ対応]
品番：AVCD-63542/B
価格：￥13,000(+tax)
セルフライナーノーツブックレット付属
・DVD盤【CD+DVD】[スマプラ対応]
品番：AVCD-63543/B
価格：￥6,000(+tax)
・CD盤【CD Only】[スマプラ対応]
品番：AVCD-63544
価格：￥3,500(+tax)
収録内容
[CD] ※3形態共通
・「ムゲンライセ」「更衣室ディストピア」含む全13曲収録予定
[Blu-ray]
・大森靖子 KILL MY DREAM TOUR 2023 at 人見記念講堂（2023.10.01）＋副音声収録
・大森靖子 超天獄 ZEPP TOUR at Zepp Nagoya（2023.03.16）
・大森靖子 超自由字架ツアー 2022 at 関内ホール（2022.09.22）
[DVD]
・KILL MY DREAM TOUR 2023 総集編
関連リンク
◆大森靖子 オフィシャルX
◆大森靖子 オフィシャルYouTubeチャンネル
◆大森靖子 オフィシャルTikTok