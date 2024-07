7月12日、竹内涼真がInstagramを更新した。

【写真】「等身えぐい」と反響の全身SHOTも公開

竹内は、自身のInstagramアカウントにて、「Let’s all get through this humidity together.」「さて…トレーニングしよう」と綴り、モノクロ調で撮影された、優しい表情を浮かべた微笑みSHOTや、パンツコーデの全身SHOTを公開。

この投稿に対し、ファンからは、「吸い込まれそうな優しい表情」「最高の写真」「ほんとに等身えぐい」「人類で1番かっこいい」「今日もイケメン」などの反響が寄せられている。

俳優としてドラマや映画で目覚ましい活躍を見せる竹内。現在放送中の日曜劇場『ブラックペアン シーズン2』では2018年に放送されたシーズン1から続投という形で、研修医から心臓血管外科医へと成長を遂げた世良雅志役を演じている。