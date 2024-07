6日、明治安田J3リーグ第21節の7試合が各地で行われた。◇八戸 1-0 鳥取3連勝中の13位・ヴァンラーレ八戸はホームで17位・ガイナーレ鳥取に劇的勝利。0-0で迎えた86分、素早いリスタートのスローインからクロスが上がり、ゴール前の混戦から最後は柴田壮介が左足シュート。相手に当たってコースが変わり、ネットへ吸い込まれた。1-0で勝ち切った八戸は4連勝。4試合連続で最少得点差による勝利となり、ここ5試合でわずか1失点と堅守も冴えている印象だ。

◇大宮 1-0 讃岐首位独走の大宮アルディージャは、前節アスルクラロ沼津に敗れて今季2敗目を喫していたなか、ホームでカマタマーレ讃岐を1-0と撃破。0-0で迎えた87分、右からのクロスに飛び込んだのはエース・杉本健勇。頼れる187cmのストライカーはジャンプで頭ひとつ抜け出し、懸命にヘディングシュートを流し込んだ。後半ATに市原吏音の退場で数的不利となった大宮だが、杉本の1発が決勝点となり、ウノゼロで逃げ切り成功。沼津戦の黒星を払拭した。◇相模原 1-0 沼津一方、前節大宮撃破の2位・アスルクラロ沼津は手痛い黒星。アウェイで6位・SC相模原と対戦したなか76分、相模原のクロスが、対応した菅井拓也に当たってコースが変わり、直接ゴールへ吸い込まれるアンラッキーな被弾に。これが決勝点となって敗れ2位から転落、相模原が暫定2位に。◇YS横浜 2-1 福島16位・Y.S.C.C.横浜は逆転勝利で3試合無敗に。ホームに9位・福島ユナイテッドFCを迎え、開始3分で先制されるも、13分の菊谷篤資弾、30分の藤原拓也弾で勝ち切った。YS横浜は第15節〜18節にかけて4連敗も、19節の沼津撃破から、アウェイでの奈良クラブとのドローを挟み、2試合ぶりの勝利に。次節はアウェイで10試合未勝利の鳥取と対戦する。◆第21節7月13日(土)ヴァンラーレ八戸 1-0 ガイナーレ鳥取大宮アルディージャ 1-0 カマタマーレ讃岐SC相模原 1-0 アスルクラロ沼津Y.S.C.C.横浜 2-1 福島ユナイテッドFCAC長野パルセイロ 0-0 いわてグルージャ盛岡カターレ富山 3-0 FC琉球FC岐阜 1-1 奈良クラブ7月14日(日)[18:00]松本山雅FC vs FC大阪ギラヴァンツ北九州 vs テゲバジャーロ宮崎[19:00]FC今治 vs ツエーゲン金沢