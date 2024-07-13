Image:iRobot

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、Amazonプライム会員限定の「Amazonプライムデー」の先行セールが2024年7月11日（木）〜7月15日（月）の5日間にわたり開催中。

現在、パワフルな吸引力での床掃除はもちろん、自動でごみ収集も可能な、アイロボット(IRobot)の「ルンバ j7+」やロボット掃除機に欲しい機能をすべて詰め込んだ、Anker（アンカー）の最上位モデル「Eufy X10 Pro Omni」など、人気のロボット掃除機が多数お得に登場しています。

なお、以下の表示価格は2024年7月13日18時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

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アイロボットのゴミ自動収集機能付きロボット掃除機「ルンバ j7+」が42%オフ。読者限定クーポンもお見逃しなく！

アイロボット(IRobot)ルンバ j7 ロボット掃除機 カーペット用 アイロボット障害物を回避 物体認識 自動ゴミ収集 wifi対応 マッピング 自動充電・運転再開 吸引力 J755860 Alexa対応 118,000円 Amazonで購入する PR PR

ルンバ コンボ j5 ロボット掃除機 アイロボット(iRobot) 掃除機掛けと水拭き掃除が一度で完了 水拭き 両用 マッピング 薄型&静音設計 強力吸引 自動充電 Wi-Fi接続 Alexa対応 カーペット 畳 j517860 【充電が全自動】 89,800円 Amazonで購入する PR PR

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お手頃価格で面倒な掃除を自動化。アイロボットのエントリーモデル「ルンバ コンボ Essential robot」が30,000円以下

ルンバ コンボ Essential robot ホワイト ロボット掃除機 アイロボット(iRobot) 掃除機掛けと水拭き掃除が一度で完了 水拭き 両用 マッピング 薄型&静音設計 強力吸引 自動充電 Wi-Fi接続 Alexa対応 カーペット 畳 Y011260 【充電が全自動】 29,596円 （25%オフ） Amazonで購入する PR PR

ルンバ コンボ Essential robot ブラック ロボット掃除機 アイロボット(iRobot) 掃除機掛けと水拭き掃除が一度で完了 水拭き 両用 マッピング 薄型&静音設計 強力吸引 自動充電 Wi-Fi接続 Alexa対応 カーペット 畳 Y011060 【充電が全自動】 29,596円 （25%オフ） Amazonで購入する PR PR

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ロボット掃除機に欲しい機能をすべて集結。Ankerの最上位モデル「Eufy X10 Pro Omni」が驚きの84,490円で登場！

Anker Eufy (ユーフィ) X10 Pro Omni (ロボット掃除機) 【加圧式デュアル回転モップ搭載/自動ゴミ収集ステーション/モップの自動洗浄・乾燥機能付き/毛絡み除去システム/モップリフト/水拭き両用/AIマッピング 掃除経路確認/AIカメラ搭載 障害物回避/アプリ操作/落下・衝突防止 / 最大24ヶ月保証】 99,990円 Amazonで購入する PR PR

Anker Eufy Clean (ユーフィクリーン) X8 Pro with Self-Empty Station (ロボット掃除機) カーペット 69,990円 Amazonで購入する PR PR

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Anker Eufy (ユーフィ) RoboVac 15C（ロボット掃除機)【BoostIQ搭載/アプリ対応/超薄型/強力吸引/静音設計/自動充電/落下防止/衝突防止】（ホワイト） 19,990円 Amazonで購入する PR PR

世界最小級サイズなのに最大2500Paのパワフルな吸引力が魅力。SwitchBotのロボット掃除機「K10＋」が15,999円オフ

【超小型・90日間自動ゴミ収集】 SwitchBot ロボット掃除機 K10+ 高精度マッピング - 2500pa強力吸引 水拭き 禁止エリア 静音設計 遠隔操作 自動充電 落下防止 2.4GWi-Fi対応 スイッチボット Alexa Google Home IFTTT Siriに対応 59,799円 Amazonで購入する PR PR

SwitchBot ロボット掃除機 2700pa強力吸引 水拭き対応 禁止エリア マッピング 静音設計 レーザー搭載 S1 25,800円 Amazonで購入する PR PR

150日間ゴミ捨て不要の大容量ダストパックを搭載。エコバックスの「DEEBOT Y1 PLUS」が25,000円オフでお得！

ECOVACS(エコバックス) DEEBOT Y1 PLUS ロボット掃除機 5000Pa強力吸引 自動ゴミ収集 水拭き 両用 お掃除ロボット 掃除機 モップがけ 静音 最大150日分のゴミ捨て不要 69,800円 Amazonで購入する PR PR

ECOVACS(エコバックス）DEEBOT N20 Pro PLUS ロボット掃除機 お掃除ロボット 自動ゴミ収集 水拭き 両用 8000Pa強力吸引 ホワイト 静音設計 1年メーカー保証 69,800円 Amazonで購入する PR PR

また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら「ウォッチする」をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。

＞＞ウォッチリストの使い方について

「Amazonプライムデー」の先行セールは、7月15日23時59分まで開催中！

Source：Amazonプライムデー