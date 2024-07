『TGC MATSUYAMA 2024 by TOKYO GIRLS COLLECTION(以下、TGC 松山 2024)』が2024年7月13日(土)に愛媛県武道館(愛媛県松山市)にて開催され、歌手のAIが登場した。

AIの想いが客席にしっかりと届いた

MCから紹介を受けてAIが登場すると、キャー!と叫びにも似た歓声が上がった。ステージ前から大きな期待で迎えられたAIは、1曲目の「みんながみんな英雄」で早くも観客たちの心を掴む。手を振り、あたたかい笑顔を見せるAI。その歌声に呼応するようにして、客席ではペンライトが力強く振られていた。

「今日は久しぶりに松山に来て楽しんでいます。蛇口からみかんジュースが出るお店があったり、素晴らしい方々がたくさんいて。みんなの振っているその棒、最高です。ぜひ振っていただいて…! マイクが後ろに立っていますけど、一緒に歌ってくれる方々がきていますんで、でっかい拍手で迎えてください!」

愛媛県立西条高等学校の合唱部を迎えての2曲目「Lasting Peace Song」。「世界では戦争などいろんなことが起きていて、私たちはこうやって楽しんでいるけど、どこにもいけない人たちがいっぱいいる。なるべく、そういう人たちが少なくなってほしい。平和がいいなと思って、この曲を歌います。〈Peace is so simple〉〈Love is so simple〉を繰り返すシンプルな曲なので、そこだけ一緒に歌ってほしいな。愛媛から世界が平和になる願いを込めて、歌ってほしいと思います」AIはそう語り、「〈Peace is so simple〉〈Love is so simple〉…」という歌声を客席に投げかける。一度目から客席で大きな歌声があがり、「いいね!みんな歌がうまい」と褒めるAI。心に染み入る感動の歌声が、会場中に響き渡った。

合唱部の生徒たちのことを「こんにちは〜という挨拶の時から、きれいな声だったの」と語り、ステージ上で再度「こんにちは!」といい、歌声にように美しい挨拶が生徒たちから戻ってくると「でしょ?」と嬉しそうな笑顔になったAI。AIと合唱部の声合わせはリハーサルのみとなったが、生徒たちの透き通るような歌声が、AIのメッセージをより一層遠くまで届けていた。

ラストの1曲は「ハピネス」。「よかったら一緒に歌ってほしい。みんながハッピーになって帰ってくれますように…」とAIが語り、前奏が流れると、歌う前からワーッと歓声があがった客席。2011年にリリースされたヒット曲で、この楽曲に勇気づけられた人は多いのではないだろうか。「ラーラーラーララー」という優しくも力強いAIの歌声にあわせ、ずっと大きな歌声があがっていた客席。「アイラブユーアイラブユーアイラブユー!」と最後まで名残惜しいように語りかけるAI。感動の余韻がいつまでも消えなかった。

セットリスト

1.「みんながみんな英雄」

2.「Lasting Peace Song」(愛媛県立西条高等学校コラボ)

3.「ハピネス」

テーマは“The Next Chapter”

四国地方初開催となる『TGC 松山 2024』のテーマは“The Next Chapter”。

道後温泉本館は、明治27年(1894年)の改築以降、時代とともに歴史的な輝きを放ち続けてきた。5年半に渡る保存修理工事を終え、歴史的、文化的価値を時代に受け継ぐ準備ができた愛媛県松山市のシンボルが再び息を吹き返す。130年変わらない松山の景色が帰ってきた最初の週末に、四国地方初開催となる『TGC 松山 2024』を開催。時代を超えて世界中のお客様に愛される愛媛県松山の魅力を発信できるようなイベントの開催を目標としている。

今回のキービジュアルも、「TGC北九州」「TGCしずおか」「TGC和歌山」「TGC熊本」に続き、「タイムボカンシリーズ ヤッターマン」など数多くの人気キャラクターのデザインや、「ファイナルファンタジー」シリーズのロゴ、イメージイラストを手がけ、国境を超えた支持を集める世界的アーティストの天野喜孝氏が制作した。

イベント概要

【TGC MATSUYAMA 2024 by TOKYO GIRLS COLLECTION】

●日時

2024年4月13日(土) 開場12:00/開演13:00/終演17:00

●会場

愛媛県武道館(〒790-0948 愛媛県松山市市坪西町551)

●公式ハッシュタグ

「#TGC松山」

●チケット

完売御礼

●GUEST MODEL

阿部なつき、嵐莉菜、安斉星来、池田美優、入江美沙希、大峰ユリホ、岡崎紗絵、小川桜花(Girls²)、香川沙耶、景井ひな、加藤ナナ、川口ゆりな、菊池日菜子、雑賀サクラ、鈴木ゆうか、田鍋梨々花、鶴嶋乃愛、那須ほほみ、新沼凛空、土生瑞穂、原田都愛(Girls²)、藤本リリー、みとゆな、ゆいちゃみ、ゆうちゃみ ※50音順

●MODEL

中川紅葉、中村舞(STU48)、なっちー、ののか、ぴょな、福山絢水、宮下咲、八木美音、やみちゃん ※50音順

●GUEST

王林、岡田蓮、くれいじーまぐねっと、ティモンディ、とうあ、中町兄妹、なこなこカップル、西垣匠、””藤岡弘、ファミリー、藤岡弘、・天翔愛・藤岡真威人・天翔天音・藤岡舞衣””、本田響矢、村重杏奈、もーりーしゅーと、山下幸輝 ※50音順

●MAIN ARTIST

AI、STU48、BUDDiiS、藤原大祐、LIL LEAGUE 他 ※50音順

●TIEUP ARTIST

STU48

●OPENING ACT

メインタイトル

●MC

ウエストランド、谷尻萌 ※50音順

●BRAND

JUMELLE、moment+、niko and …、PAGEBOY、Re:EDIT、REDYAZEL、RETRO GIRL、RODEO CROWNS WIDE BOWL、VIS、WEGO ※アルファベット順

●公式サイト

『TGC 松山 2024』公式サイト