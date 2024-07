【レポート】ENHYPEN、2ndスタジオアルバム『ROMANCE : UNTOLD』発売記念ファンショーケースが大盛況

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ENHYPENがまたしてもキャリアハイを達成し、ファンに対するさらに深まった愛を伝え本格的なカムバック活動に突入した。

ENHYPENが7月12日、ソウル松坡区オリンピック公園オリンピックハンドボール競技場で2ndスタジオアルバム『ROMANCE : UNTOLD』発売記念ファンショーケースを開催した。

ENGENE(ファンダム名)の爆発的な反応に支えられ、全席オープンしたこのファンショーケースで、ENHYPENは約150分間、新曲のステージをはじめ、アルバムのビハインドなど、様々な話を伝えた。メンバーたちは「今日を迎えるのが待ち遠しかった」とENGENEの前に立つことになった喜びを表した。

また、彼らは「今まで出したアルバムのなかでいちばん自信があるので、ENGENEの方々も喜ぶと思う。それだけ僕たちが熱心に準備したのでたくさん聴いてほしい」と口をそろえた。

JAKEはタイトル曲「XO(Only If You Say Yes)」について「既存に披露したタイトル曲と雰囲気が異なり、新鮮で魅力的な曲」と紹介。

HEESEUNGは自作曲「Highway 1009」を説明しながら「この曲を初めて書いたとき、ENGENEに聴じゃせたいと思った。ENGENEのための曲なので、メンバーが一緒に作詞するとより良いと思って、7人が一緒に歌詞を書くことになった」と付け加えた。

ENHYPENは最後のステージを控え、「初のワールドツアー『MANIFESTO』のとき、ここ(五輪ハンドボール競技場)で公演をした。意味のある場所でENGENEの方々にまた会えてとても幸せだった。今回のカムバックは本当に頑張って準備したので、ENGENEを失望させないアルバムになっていると思う。これからの活動を楽しみにしてほしい」と伝えた。

そして、ENHYPENは「XO(Only If You Say Yes)」でファンショーケースの最後を飾った。この曲のパフォーマンスには、ENHYPENのクールさ、かわいさ、セクシーさなど多彩な姿が盛り込まれており、観る人たちの目と耳を楽しませ、大きな反響を得た。

その後、鳴り止まないアンコールに応えてENHYPENは再び登場し、最後までエネルギー溢れるステージを作り出した。

7月13日に発表されたアルバム販売量集計サイトのハントチャートによると、2ndスタジオ『ROMANCE : UNTOLD』は発売当日に計188万3,143枚を売り上げデイリーアルバムチャート(7月12日付)1位を記録。これは前作の5thミニアルバム『ORANGE BLOOD』の発売後、1週間のアルバム販売量(187万1269枚)記録を上回る結果だ。デビュー以来初めての「初動ダブルミリオンセラー」誕生も期待される。

また、タイトル曲「XO(Only If You Say Yes)」は公開されてから3時間でBugsリアルタイムチャート1位を記録したのち、上位圏をキープ。『ROMANCE : UNTOLD』に収録された9曲(音源基準)すべてチャートインした。

さらに、『ROMANCE : UNTOLD』と「XO(Only If You Say Yes)」は、7月13日午前10時の時点でそれぞれインドネシア、タイ、ベトナムなど10の国と地域のiTunes「トップアルバム」、「トップソング」チャートのトップを記録。

「XO(Only If You Say Yes)」のMVも公開16時間で1,000万ビューを突破。インドネシア(1位)、サウジアラビア(3位)、メキシコ(7位)、米国(16位)など約37の国と地域で人気急上昇動画上位圏に上がり、YouTubeトレンディングワールドワイド1位を獲得した。

