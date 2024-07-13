»°ºêÍ¥ÂÀ»á¡¡Ä®µÄ¤¬µÄ²ñÃæ¤Ë¥¹¥Þ¥Û¥²¡¼¥à¡Ö¤É¤ó¤À¤±çÓ¤á¤Æ¤ó¤À¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÅÛ¤ËÀÇ¶â¤¬¡×
¡¡¼Â¶È²È¤ÎàÀÄ½Á²¦»Òá¤³¤È»°ºêÍ¥ÂÀ»á¤¬£±£³Æü¡¢¼«¿È¤Î¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Ä®µÄ²ñµÄ°÷¤¬ËÜ²ñµÄÃæ¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤Î¥²¡¼¥à¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¡¢½èÊ¬¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ëÊóÆ»¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡°ìÉôÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µÜ¾ë¸©Âç²Ï¸¶Ä®¤Î²ñµÄ¤òËµÄ°¤·¤Æ¤¤¤¿Ê£¿ô¤Î¾®³ØÀ¸¤¬¡¢´¶ÁÛÊ¸¤ÇÄ®µÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ØÅ¦¤·¤¿¤³¤È¤ÇÈ¯³Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï£Ó£Î£Ó¤Ç¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡ÖËÜÅö¤Ë¾ð¤±¤Ê¤¤¡×¡Ö¾®³ØÀ¸¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤³¤Î¹ÔÆ°¤Ï¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Ê®½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»°ºê»á¤âÆ±ÍÍ¤Ë¡ÖÄ®µÄ¤¬²ñµÄÃæ¤Ë¥¹¥Þ¥Û¥²¡¼¥à¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤À¤±çÓ¤á¤Æ¤ó¤À¤è¡×¤È¤Ä¤Å¤ë¤È¡Ö¾®³ØÀ¸¤Ë´¶ÁÛÊ¸¤Ç¥Ð¥é¤µ¤ì¤ë¤È¤«¡¢µÄ°÷¤È¤·¤Æ¤Î¥×¥é¥¤¥É¤â¤Ê¤¤¤Î¤«¤è¡×¤ÈÂç¤¢¤¤ì¤Ç¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¤³¤ó¤ÊÅÛ¤ËÀÇ¶â¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÀ¤¤âËö¤À¤Ê¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÅÜ¤ê¿´Æ¬¤ÎÍÍ»Ò¤À¡£