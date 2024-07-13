¡Ö¤ä¤±¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª¡×¤³¤ó¤¬¤êÆü¾Æ¤±¿Íµ¤¥¢¥Ê¤¬ÁÖ¤ä¤«¿å¿§¥ï¥ó¥Ô»Ñ¸ø³«¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÎÃ¤·¿§¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¥¹¥Æ¥¡×
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÀ¸ÌîÍÛ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼(Ê¡²¬»Ô½Ð¿È)¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£²Æ¤é¤·¤¤ÁÖ¤ä¤«¤ÊÁõ¤¤¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡ØÀµÄ¾¤µ¤ó¤Ý¡Ù¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢½Ð±é¤¹¤ë¡ÖÀµÄ¾¤µ¤ó¤Ý¡×¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¥Ð¥±¥Ã¥È¥Ï¥Ã¥È¤Ë¿å¿§¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Ç¤Û¤Û¾Ð¤àÎÃ¤·¤²¤Ê1Ëç¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ä¤±¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª¡×¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ªÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¤¡×¡ÖÎÃ¤·¿§¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¥¹¥Æ¥¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£