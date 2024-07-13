º´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏº¤¬MLB¸ø¼°Æ°²è¤ËÅÐ¾ì¡Ö¤Þ¤ÀÂçÃ«¤µ¤ó¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¡×
¡¡¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø¤ËÆþ³Ø¤·¡¢£Í£Ì£Â¥É¥é¥Õ¥È¥ê¡¼¥°¤Î¥È¥ì¥ó¥È¥ó¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëº´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏºÆâÌî¼ê¡Ê£±£¹¡Ë¤¬£Í£Ì£Â¤Ø¤ÎÇ®¤¤¶»¤ÎÆâ¤ò£Í£Ì£Â¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÎÆ°²è¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£Î£Ð£Â¥É¥é¥Õ¥È¤ò²óÈò¤·¤Æ³¤¤òÅÏ¤ê¡¢ÊÆµå³¦¤ÇÁá¤¯¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëº´¡¹ÌÚ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ë³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÈâ¤¬¹¬±¿¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¡£¤É¤ÎÈâ¤¬¼«Ê¬¤Î²ÄÇ½À¤òºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂç³Ø¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¾ðÇ®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££Í£Ì£Â¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬»Ò¶¡¤Î¤³¤í¤ÎÌ´¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤ä¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡¦µÆÃÓÍºÀ±¤ÈÆ±¤¸²Ö´¬Åì¤ÇàÄ¶¹â¹»µé¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼á¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÃÚ¤»¡¢¹â¹»ºÇÂ¿¤ÎÄÌ»»£±£´£°ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¡£¥È¥ì¥ó¥È¥ó¤Ç¤â£¶·î£±£±Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢£²£³»î¹ç¤Ç£´ËÜÎÝÂÇ¤È´üÂÔ¤Ë°ã¤ï¤Ì³èÌö¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ö¹â¹»¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Î¿ô¡¹¤Ï¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀÎ¤ÎÏÃ¡£º£¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¥ì¥Ù¥ë¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÎµÏ¿¤Ï¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÀøºßÇ½ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤·¤¿¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Á°¤ò¸þ¤¤¤ÆÀ®Ä¹¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö°ÎÂç¤ÊÂçÃ«Áª¼ê¤ÈÆ±¤¸¹â¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¡£¤È¤Æ¤â¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¤·¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤Î°Ü½»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¥×¥í¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆüÊÆ¤ÎÊ¸²½Åª¤Ê°ã¤¤¤Ê¤É¡¢¼ÂÍÑÅª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤Ê¤é¤Ù¡ÖÈæ³Ó¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÂçÃ«¤µ¤ó¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¡Ä¤½¤ì¤¬ËÍ¤ÎÌ´¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ä¤ÎÆü¤«¡¢¸ª¤òÊÂ¤Ù¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£