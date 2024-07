東京都は、参加者がスマートフォンを使って、都内全域のデザインマンホールや観光スポット等を巡るスタンプラリー「TOKYOデザインマンホールデジタルラリー」を開催します。

TOKYOデザインマンホールデジタルラリー

東京都は、参加者がスマートフォンを使って、都内全域のデザインマンホールや観光スポット等を巡るスタンプラリー「TOKYOデザインマンホールデジタルラリー」を開催!

1. 「TOKYOデザインマンホールデジタルラリー」について

(1) 開催期間

令和6年7月12日(金)から令和7年3月31日(月)まで

※賞品の応募期間は令和6年7月12日(金)から令和7年1月31日(金)まで

(2) 概要(別添チラシ参照)

[1]都内62区市町村のデザインマンホール及び観光スポット(合計100か所、今後さらに追加予定)を巡り、スマートフォンからデジタルラリー専用サイトにアクセスすると、そのスポットのスタンプとポイントが獲得できます。

[2]誰でも無料で参加できます。

事前の参加登録が必要です。

[3]一定のポイントを貯めて条件を満たすと、オリジナルのマンホールグッズ等が当たる抽選に応募できます。

賞品は計1,250名様に当たります。

詳細は、以下のURLから確認してください。

(公式ホームページ)

https://tokyo-manhole2024.com/

(デジタルラリー専用サイト)

https://stamprally.digital/tokyo-manhole2024

※デジタルラリー専用サイトはスマートフォン専用です。

PCからはご覧いただけません。

2. 「TOKYOデザインマンホール展示イベント」について

デジタルラリー期間中、デザインマンホールの魅力を発信するトークショー及び展示イベントを開催します。

(1) 開催期間、会場

令和6年秋頃、都内施設にて開催予定

※詳細は後日公式ホームページに掲載します。

(2) 概要

・マンホール好きな著名人によるトークショー

・都内のデザインマンホールのマップ・レプリカ展示、紹介動画の上映 等

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 都内全域のデザインマンホールや観光スポット等を巡る!TOKYOデザインマンホールデジタルラリー appeared first on Dtimes.