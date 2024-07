28日開催の『Yogibo presents 超RIZIN.3』(さいたまスーパーアリーナ)に出場する選手たちが13日、都内で合同公開練習を開催した。5月の会見で大乱闘を巻き起こして以来の対面となった芦澤竜誠と皇治が、この日も静かに火花を散らせたが、マイクの応酬では笑い合う場面も見られた。関係者だけでなく一緒に登壇していた選手も巻き込んだ大乱闘から1ヶ月半、試合前に再び同席することになった芦澤と皇治がそろって登壇すると、会場は一気に緊張した空気に。芦澤は一人で壇上に上がり、ヨガのようなゆったりした動きから鋭い打撃のシャドーを見せた。

対する皇治は普段の練習パートナーの青木真也とのグラップリングスパーを披露したが、自身が攻め立てて青木の逆襲の時間になると「ここまで!」と早々に切り上げ、両者が並んでの質疑応答が行われることになった。5月の会見で芦澤は「MMAじゃなくてベアナックルしかやらねーぞ」と宣言していたが、改めて現在の思いを聞かれると「今回はMMAっすね。榊原さんがベアナックルを推すみたいなことを言ってたし、皇治もボクシングをやりたいって言ってたから、あの会見で俺がべナックルやりたいって言ったら、2人とも『芦澤くんありがとう!』って言ってくれるのかと思ったら、『え?』って感じで。まぁまぁOK」と皇治とのMMAでの試合に気持ちを切り替えていた。また、皇治の練習について「足が短いからバックからチョーク取れないでしょ。あれは足を入れてからでしょ」とイジると、「警戒しているのは、青木真也が皇治についてること。今回は芦澤竜誠vs.皇治じゃなくて芦澤竜誠vs.青木だと思ってるっすね。だってこいつラジコンでしょ、青木真也のラジコンでしょ?ねえ青木さん、あれどこ行った?」と青木に呼びかけ、皇治がすかさず「あれ、もうチャリで帰ったな」とツッコむと、芦澤は大爆笑していた。その後も穏やか空気でマイクタイムが進んだが、フォトセッションになりフェイスオフで向かい合うと再び緊張感の空気に一気に変わり、撮影が終わった瞬間に芦澤は足早にステージから降壇。一方の皇治はヘアバンドを会場のファンに投げるサービスで盛り上げ、最後は小さな女の子に直接プレゼントした。そのほか、この日は多数の出場選手が公開練習を実施し、メインで平本蓮と対戦する朝倉未来は弟の海との貴重なスパーリングを披露し、集まった大勢のファンから大きな歓声を浴びた。●『Yogibo presents 超RIZIN.3』7月28日 さいたまスーパーアリーナ(スタジアムバージョン)・フェザー級朝倉未来 vs. 平本蓮・フライ級扇久保博正 vs. 神龍誠・フェザー級斎藤裕 vs. 久保優太・59.0kg所英男 vs. ヒロヤ・バンタム級芦澤竜誠 vs. 皇治・フェザー級鈴木博昭 vs. YA-MAN・スーパーアトム級RENA vs. ケイト・ロータス・ベアナックルルール 57.2kgジョン・ドットソン vs. 征矢貴・ベアナックルルール 57.2kgタイ・エマリー vs. チャリーサ・シガーラ・RIZINスタンディングバウト 69.0kgマニー・パッキャオ vs. 安保瑠輝也・フェザー級新居すぐる vs. 摩嶋一整