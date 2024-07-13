キオクシアSSDが勢いでポチっても後悔しない割引になってる #Amazonプライムデー
こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）では、Amazonプライム会員限定の｢Amazonプライムデー｣の先行セールが2024年7月11日（木）〜7月15日（月）の5日間にわたり開催中。
現在、キオクシアのSSD 1TBやmicroSDカードがお得に登場しています。
なお、以下の表示価格は2024年7月13日18時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
セール期間中は、エントリーして10,000円以上買い物することで最大15％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！
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キオクシアのmicroSDカードが128GB〜512GBまで全て15%オフ！
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
1,088円
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KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 256GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA256G
2,108円
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KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 512GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA512G
3,978円
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バッファローからテレビでもPCでも使えるスタンダードな外付けHDDがお得に登場！
【Amazon.co.jp限定】バッファロー 外付けハードディスク 2TB テレビ録画/PC/PS4/4K対応 バッファロー製nasne™対応 静音&コンパクト 日本製 故障予測 みまもり合図 HD-AD2U3
8,900円
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【Amazon.co.jp限定】バッファロー 外付けハードディスク 4TB テレビ録画/PC/PS4/4K対応 バッファロー製nasne™対応 静音&コンパクト 日本製 故障予測 みまもり合図 HD-AD4U3
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デスクトップPCやオールインワンPCならウエスタンデジタルのHDDがおすすめ！
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キオクシアやオリコのSSDが15%オフや32%オフ、このチャンスをお見逃しなく！
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キオクシア KIOXIA 内蔵 SSD 2TB NVMe M.2 Type 2280 PCIe Gen 4.0×4 (最大読込: 5,000MB/s) 国産BiCS FLASH TLC搭載 5年保証 EXCERIA PLUS G3 SSD-CK2.0N4PLG3N【国内正規代理店保証品】
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また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。
＞＞ウォッチリストの使い方について
｢Amazonプライムデー｣の先行セールは、7月15日23時59分まで開催中！
Source：Amazonプライムデー