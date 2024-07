梅雨時期のカビ対策！tidy「プラタワ・フォーバス」

テラモトは、梅雨真っ盛りのこの時期にカビ対策の方法とおすすめの掃除道具に関するコラムを自社サイトで公開しました。

カビの発生を抑え浴室を清潔に保つために、テラモトが展開する見せておきたくなる生活用品ブランド「tidy(ティディ)」の製品とあわせて紹介!

tidy「プラタワ・フォーバス」

■お風呂のカビは2種類ある

浴室でよく見られるカビには、大きく分けて「赤カビ」と「黒カビ」の2種類があります。

赤カビ(ロドトルラ)は、石鹸カスや皮脂などの栄養分を好み、湿度の高い環境で急速に繁殖します。

これに対して、黒カビ(クラドスポリウム)は、赤カビをエサにして成長し、壁やタイルの目地などに根を張りやすいのが特徴です。

黒カビは見た目の不快感だけでなく、健康リスクも高いため、早めの対策が不可欠です。

赤カビが発生すると、そこから黒カビが拡がるリスクが高まるため、早期の対策が重要です。

このため、カビの発生初期に対応できる清掃用品の選定が、浴室の清潔さを保つ鍵となります。

■赤カビをエサに黒カビが生える

赤カビが繁殖することで、黒カビがその栄養源としてさらに広がりやすくなります。

赤カビが浴室の表面に付着し、そのまま放置されると、黒カビがその場所を拡大してしまうため、清掃も困難になります。

黒カビは見た目の問題だけでなく、アレルギーや呼吸器系のトラブルの原因にもなるため、浴室環境の衛生管理が重要です。

特に、排水口やシャワーカーテン、タイルの目地などは、赤カビが発生しやすい箇所ですので、定期的な清掃が必要です。

赤カビが見つかったら、すぐに除去しておくことが、黒カビの発生を防ぐ効果的な手段です。

日々の清掃に便利な道具を使うことで、カビの繁殖を抑制し、浴室を清潔に保ちましょう。

■正しい掃除方法

カビの発生を効果的に防ぐためには、以下の手順を日常的に実践することが重要です。

(1) 湿気を取り除く:浴室使用後は、窓を開けて換気を行い、湿気を減らします。

換気扇を回すことで、湿度を下げ、カビの繁殖を抑えます。

(2) 清潔を保つ:カビの栄養源となる石鹸カスや皮脂汚れを定期的に除去します。

浴室の床や壁、排水口周りなどの汚れを取り除くことで、赤カビや黒カビの発生を防ぎます。

(3) 水分を拭き取る:お風呂上りには、浴室内の壁や鏡、床の水分をスキージーで拭き取ることで、水垢やカビの発生を抑えます。

■おすすめ掃除道具

カビの発生を抑え浴室を清潔に保つために、テラモトが展開する見せておきたくなる生活用品ブランド「tidy(ティディ)」の製品がお勧め。

1. tidy プラタワ・フォーバス

床洗い用のプラスチック性タワシです。

尖った毛先がタイルのすき間や水はけ用の凸凹の間の汚れをかき出します。

柔らかく手にフィットするため、力を入れてこすり洗いできます。

お客様の声:おしゃれ、コンパクト、軽い、手に馴染む形、程よい硬さ、程よいしなり具合、水切れ最高!角が床の角にぴったり。

とにかく使いやすい。

(Yahoo!レビュー)

商品名: tidy プラタワ・フォーバス

価格 : 605円(税込)

サイズ: 約W7.3×D20.2×H2.2cm

カラー: ウォームブルー、ウォームグレー、ウォームホワイト、イエロー

素材 : 特殊配合ポリエチレン

URL :

https://store.shopping.yahoo.co.jp/tidy-tokyo/cl665512.html

2. tidy バススポンジ

バスタブ掃除用の柄付きスポンジです。

ヘッドは可動式で良く動くため、曲面や角にもしっかりフィットします。

またスポンジ表面は網目状のブラシになっており、皮脂などの汚れをしっかり落とします。

商品名: tidy バススポンジ

価格 : 1,980円(税込)

サイズ: 約Φ12×L46.7cm

素材 : 柄:AS、ヘッド:ポリエチレン、スポンジ:脱膜ウレタンフォーム、ポリエステル

URL :

https://store.shopping.yahoo.co.jp/tidy-tokyo/cl6663100.html

3. tidy ウォッシュクロス

特殊な織りの袋状クロスです。

繊維表面の細かな凹凸が汚れをしっかりキャッチします。

排水口まわりの狭い場所にもしっかりフィットして汚れをかき出します。

袋状のため自立し、乾燥しやすく清潔です。

お客様の声:買って正解!手をはめて洗えるので、スポンジでは届かない細かな部分までピカピカにお掃除できます。

乾きも早いところもお気に入りです。

(Yahoo!レビュー)

商品名: tidy ウォッシュクロス

価格 : 990円(税込)

サイズ: 約W14.5×D2×H19cm

素材 : ポリエステル、ナイロン

URL :

https://store.shopping.yahoo.co.jp/tidy-tokyo/cl6668000.html

4. tidy スキージー

シリコン製の水切りワイパーです。

横幅は27.8cmと広いため、壁面や鏡などの水滴も少ない回数で取ることができます。

タオルハンガーに掛けるための穴が空いているため、収納場所にも困らず邪魔になりません。

商品名: tidy スキージー

価格 : 2,530円(税込)

サイズ: 約W5.8×D27.8×H2cm

カラー: ウォームブルー、ウォームグレー、ウォームホワイト、イエロー

素材 : シリコンゴム

URL :

https://store.shopping.yahoo.co.jp/tidy-tokyo/cl665601.html

