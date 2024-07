元日本代表選手の直接指導！Y-TRAINING『Summer Camp 2024』

Y-TRAININGは、日本で初めてのコンセプトとなるプロジェクト『元日本代表選手たちが指導する、一般の方や初心者〜プロ選手まで参加できる一体型合宿“Summer Camp 2024”』を開催します。

Y-TRAINING『Summer Camp 2024』

主催 : Y-TRAINING

実施時間: 2024年8月4日〜8月11日

開催場所: 鳥取県ふるさと日南邑

〒689-5662 鳥取県日野郡日南町神戸上2962-1

入場料 : 参加費必須

詳細 :

https://y-training.co.jp/blog/z6QWEbvE

このプロジェクトは、元日本代表選手たちの指導の下、2024年8月4日〜8月11日の間、初心者からプロ選手、パラアスリートを対象とし、鳥取県ふるさと日南邑で一体型合宿を開催します。

【プロジェクトについて】

このプロジェクトは、元日本代表選手の指導の下、8月4日から、8月11日の間、初心者からプロ選手、パラアスリートを対象とし、鳥取県ふるさと日南邑で一体型合宿を開催します。

このプロジェクトは、初心者からプロ選手、野球やゴルフまであらゆる人が参加できることが特徴です。

そして最大の特徴は、パラ(障がい者スポーツ)の選手が参加できる点です。

パラアスリートが健常者のトップアスリートやプロ選手と一緒にトレーニングを受けられる場は、これまで同社以外では他にありません。

また、元やり投げ日本代表選手である同社トレーナー村上 幸史が、その豊富な知識と経験をもとに陸上競技だけでなく、全てのスポーツに応用できる“正しい身体作り“の技術を元に、今回は野球やゴルフに適用したトレーニングメソッドも提供します。

●目的

元日本代表選手が直接指導するこのプロジェクトでの目的は、主に以下4つです。

(1) 種目や世代別でカテゴライズせず、初心者からプロ、障がい者アスリートまで、一体型の合宿を開く

(2) あらゆる参加者が互いに刺激しあい、価値観や考え、経験や目標を共有したり議論したりする

(3) 競技者や指導者の新たな気づきの場を設け、心身ともに、競技者から指導者までそれぞれのレベルアップを図る

(4) 延いてはスポーツを通した人材育成・人材教育へと結びつける

【同社スタッフ】

・指導責任者・本部長 村上 幸史

日本のトップでスポーツを長年、徹底的に追及してきたことで獲得し、陸上界トップクラスでのみ共有し進化してきたリハビリやトレーニングの技術により、少しでも皆さまの健康や目標に寄与できるよう、責任を持って全力でお応えします!

専門 :やり投げ(記録85.96m)

その他記録:投球154km、ドラコン380yd

●アテネ・北京・ロンドン五輪3大会出場

●2009年 ベルリン世界陸上:銅メダル

●2012年 ロンドンオリンピック:日本主将

●日本選手権12連覇(2000-2011年)

・指導主任 宮下 梨沙

リハビリからトレーニングまで、私たちの知誰や技術を、惜しみなく優しく提供します!

専門 :やり投げ(自己ベスト60.86m)

その他記録:ドラコン308yd

●2011年 テグ世界選手権:日本代表

●2017年 ロンドン世界選手権:日本代表

●2018年 アジア競技大会:日本代表

【ゲスト指導スタッフ】

・田端 健児 Tabata Kenji

元長崎県立長崎工業高等学校保健体育科教諭

専門は400m

1996年 アトランタオリンピック

2000年 シドニーオリンピック日本代表

日本大学卒業。

・福本 幸 Fukumoto Miyuki

高校時代に181cmを跳び、全国インターハイで2位大学で184cm、大学院で185cmを記録

2007年 27歳で192cmを跳び、大阪世界陸上に出場

2010年 大学で指導に移行し、36歳でモスクワ世界陸上に出場

2016年 2018年に世界マスターズ優勝

大阪市夢授業講師として、クラブチームで陸上指導を行い、全年齢に健康で楽しい運動を推進

