ENHYPEN、2ndフルアルバムが発売初日で売上188万枚を突破…自己最高記録を更新

ENHYPENがカムバックと同時に自己最高記録を塗り替えた。13日、レコード売り上げ集計サイトHANTEOチャートによると、ENHYPENの2ndフルアルバム「ROMANCE:UNTOLD」が発売当日に合計188万3,143枚の売り上げを記録し、デイリーレコードチャート(7月12日付)でトップとなった。これはENHYPENの前作である5thミニアルバム「ORANGE BLOOD」の発売後一週間のレコード売り上げ(187万1,269枚)を超えた成果だ。彼らのデビュー以来、初めての“初動ダブルミリオンセラー”誕生が期待される。これに先立って「ROMANCE:UNTOLD」の先行注文量は220万枚に達した。

ENHYPENは音源部門でも頭角を現している。タイトル曲「XO(Only If You Say Yes)」は、公開されてから3時間でBugs!リアルチャート1位にランクインした後、上位圏を順調にキープしている。「ROMANCE : UNTOLD」に収録された9曲(音源基準)すべてがこのチャートにランクインした。ENHYPENのこれまでの曲もチャートを逆走し、熱い人気を見せてくれた。ENHYPENはグローバルヒットにもエンジンをかけた。「ROMANCE : UNTOLD」と「XO(Only If You Say Yes)」は13日の午前10時基準、それぞれインドネシア、タイ、ベトナムなど10の国と地域のiTunesの「トップアルバム」「トップソング」チャートで1位となった。「XO(Only If You Say Yes)」のミュージックビデオも人気を集めている。このミュージックビデオは、公開16時間で再生回数1,000万回を突破した。インドネシア(1位)、サウジアラビア(3位)、メキシコ(7位)、アメリカ(16位)など、37の国と地域で人気急上昇動画の上位圏に入り、YouTubeトレンディングワールドワイド1位を獲得した。「ROMANCE : UNTOLD」はENHYPENのメンバー全員がそれぞれ作詞、作曲、プロデュースに参加したアルバムだ。彼らのより成長した音楽的力量はもちろん、アーティストとしての本気をうかがうことができる。