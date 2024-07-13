FC東京vs新潟 スタメン発表
[7.13 J1第23節](国立)
※19:00開始
主審:上村篤史
<出場メンバー>
[FC東京]
先発
GK 41 野澤大志ブランドン
DF 4 木本恭生
DF 30 岡哲平
DF 43 徳元悠平
DF 99 白井康介
MF 8 高宇洋
MF 37 小泉慶
MF 39 仲川輝人
FW 9 ディエゴ・オリヴェイラ
FW 22 遠藤渓太
FW 38 安斎颯馬
控え
GK 13 波多野豪
DF 3 森重真人
DF 5 長友佑都
MF 7 松木玖生
MF 40 原川力
MF 70 ジャジャ・シルバ
FW 28 野澤零温
監督
ピーター・クラモフスキー
[アルビレックス新潟]
先発
GK 21 阿部航斗
DF 3 トーマス・デン
DF 25 藤原奏哉
DF 26 遠藤凌
DF 31 堀米悠斗
MF 6 秋山裕紀
MF 7 谷口海斗
MF 14 長谷川元希
MF 16 小見洋太
MF 20 島田譲
FW 27 長倉幹樹
控え
GK 23 吉満大介
DF 32 長谷川巧
DF 35 千葉和彦
MF 8 宮本英治
MF 22 松田詠太郎
MF 33 高木善朗
MF 99 小野裕二
監督
松橋力蔵
※19:00開始
主審:上村篤史
<出場メンバー>
[FC東京]
先発
GK 41 野澤大志ブランドン
DF 4 木本恭生
DF 30 岡哲平
DF 43 徳元悠平
DF 99 白井康介
MF 8 高宇洋
MF 37 小泉慶
MF 39 仲川輝人
FW 9 ディエゴ・オリヴェイラ
FW 22 遠藤渓太
FW 38 安斎颯馬
控え
GK 13 波多野豪
DF 3 森重真人
DF 5 長友佑都
MF 7 松木玖生
MF 40 原川力
FW 28 野澤零温
監督
ピーター・クラモフスキー
[アルビレックス新潟]
先発
GK 21 阿部航斗
DF 3 トーマス・デン
DF 25 藤原奏哉
DF 26 遠藤凌
DF 31 堀米悠斗
MF 6 秋山裕紀
MF 7 谷口海斗
MF 14 長谷川元希
MF 16 小見洋太
MF 20 島田譲
FW 27 長倉幹樹
控え
GK 23 吉満大介
DF 32 長谷川巧
DF 35 千葉和彦
MF 8 宮本英治
MF 22 松田詠太郎
MF 33 高木善朗
MF 99 小野裕二
監督
松橋力蔵