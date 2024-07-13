[7.13 J1第23節](国立)

※19:00開始

主審:上村篤史

<出場メンバー>

[FC東京]

先発

GK 41 野澤大志ブランドン

DF 4 木本恭生

DF 30 岡哲平

DF 43 徳元悠平

DF 99 白井康介

MF 8 高宇洋

MF 37 小泉慶

MF 39 仲川輝人

FW 9 ディエゴ・オリヴェイラ

FW 22 遠藤渓太

FW 38 安斎颯馬

控え

GK 13 波多野豪

DF 3 森重真人

DF 5 長友佑都

MF 7 松木玖生

MF 40 原川力

MF 70 ジャジャ・シルバ

FW 28 野澤零温

監督

ピーター・クラモフスキー

[アルビレックス新潟]

先発

GK 21 阿部航斗

DF 3 トーマス・デン

DF 25 藤原奏哉

DF 26 遠藤凌

DF 31 堀米悠斗

MF 6 秋山裕紀

MF 7 谷口海斗

MF 14 長谷川元希

MF 16 小見洋太

MF 20 島田譲

FW 27 長倉幹樹

控え

GK 23 吉満大介

DF 32 長谷川巧

DF 35 千葉和彦

MF 8 宮本英治

MF 22 松田詠太郎

MF 33 高木善朗

MF 99 小野裕二

監督

松橋力蔵