鹿児島vs群馬 スタメン発表
[7.13 J2第24節](白波スタ)
※19:00開始
主審:吉田哲朗
<出場メンバー>
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 泉森涼太
DF 3 外山凌
DF 5 井林章
DF 23 岡本將成
MF 6 渡邉英祐
MF 8 藤村慶太
MF 20 圓道将良
MF 21 田中渉
MF 35 中原秀人
FW 10 藤本憲明
FW 34 鈴木翔大
控え
GK 13 松山健太
DF 28 戸根一誓
MF 7 千布一輝
MF 11 五領淳樹
MF 17 星広太
FW 9 有田光希
FW 46 武星弥
監督
浅野哲也
[ザスパ群馬]
先発
GK 21 櫛引政敏
DF 2 城和隼颯
DF 3 大畑隆也
DF 36 中塩大貴
DF 50 菊地健太
MF 5 川上エドオジョン智慧
MF 6 天笠泰輝
MF 15 風間宏希
FW 10 佐藤亮
FW 14 川本梨誉
FW 32 河田篤秀
控え
GK 42 石井僚
MF 11 杉本竜士
MF 33 細貝萌
MF 37 瀬畠義成
FW 23 平松宗
FW 28 樺山諒乃介
FW 40 佐川洸介
監督
武藤覚
※19:00開始
主審:吉田哲朗
<出場メンバー>
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 泉森涼太
DF 3 外山凌
DF 5 井林章
DF 23 岡本將成
MF 6 渡邉英祐
MF 8 藤村慶太
MF 20 圓道将良
MF 21 田中渉
MF 35 中原秀人
FW 10 藤本憲明
FW 34 鈴木翔大
控え
GK 13 松山健太
DF 28 戸根一誓
MF 7 千布一輝
MF 11 五領淳樹
MF 17 星広太
FW 9 有田光希
FW 46 武星弥
監督
浅野哲也
[ザスパ群馬]
先発
GK 21 櫛引政敏
DF 2 城和隼颯
DF 3 大畑隆也
DF 36 中塩大貴
DF 50 菊地健太
MF 5 川上エドオジョン智慧
MF 6 天笠泰輝
MF 15 風間宏希
FW 10 佐藤亮
FW 14 川本梨誉
FW 32 河田篤秀
控え
GK 42 石井僚
MF 11 杉本竜士
MF 33 細貝萌
MF 37 瀬畠義成
FW 23 平松宗
FW 28 樺山諒乃介
FW 40 佐川洸介
監督
武藤覚