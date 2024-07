岩盤浴ラウンジ＆サウナ・水風呂新設！「竜泉寺の湯」草加谷塚店

オークランド観光開発は、極上スパ&サウナ「竜泉寺の湯 草加谷塚店」を2024年7月23日(火)朝6時にリニューアルオープンします。

竜泉寺の湯 草加谷塚店

リニューアルオープン日: 2024年7月23日(火)6時〜

営業時間 : 入浴 6時〜27時(最終受付 26時30分)

岩盤浴 6時〜26時30分(最終受付 26時)

所在地 : 〒340-0024 埼玉県草加市谷塚上町476

アクセス : 東武スカイツリーライン草加駅、

竹ノ塚駅からシャトルバス運行。

URL :

https://ryusenjinoyu.com/souka/

オークランド観光開発は、極上スパ&サウナ「竜泉寺の湯 草加谷塚店」を2024年7月23日(火)朝6時にリニューアルオープン。

「竜泉寺の湯 草加谷塚店」は、昨年実施のニフティ温泉年間ランキング2023で、全国16,813施設の中で3年連続(2021〜2023年)全国総合2位を受賞しました。

今回のリニューアルにより、この夏、さらなる進化を遂げ、極上の体験を楽しめる施設となります。

リニューアルでは、2種類のサウナと異なる温度帯の水風呂を新設しました。

男女浴室には、ロウリュのタイミングで上部より熱風を送るバズーカロウリュサウナを導入し、埼玉初となるシングル水風呂(10℃未満)を設置しました。

女性浴室のソルトサウナ内には泥パックが常設され、男性浴室にはメディテーション(瞑想)セルフロウリュサウナを新設し、「極上のサウナ体験」を楽しめます。

また、岩盤浴エリアには、お洒落な内装と居心地の良さを追求した癒し空間「forest villa」を新設し、温活や読書、仕事、デートなど、さまざまなシーンでリラックスして過ごせる新たなトレンドスポットとして誕生しました。

「forest villa」で、岩盤浴とともに癒しとリフレッシュを体感できる贅沢なひとときを楽しめます。

■ニフティ温泉 年間ランキング2023年「草加谷塚店」受賞一覧(16,813施設対象)

・全国総合ランキング2位 ・埼玉県人気ユーザー投票1位

・コスパがいい部門全国1位 ・食事がおいしい部門全国7位

・お風呂が開放的部門全国7位 ・充実した施設部門全国9位

・お湯がいい部門全国10位

■「竜泉寺の湯 草加谷塚店」のリニューアルポイント!

(1)【埼玉初】男女浴室にシングル(10度未満)水風呂を新設

男女浴室に水温が一桁台となるシングル水風呂を新たに設けました。

異なる温度の水風呂との組み合わせで、「冷冷交代浴」が楽しめます。

(2)オートロウリュサウナもパワーアップ

パワーアップしたオートロウリュサウナでは、30分ごとにバズーカロウリュが開催されます。

ストーブの上部から熱風が吹き出し、さらに体感温度が上昇します。

タワー型のサウナ室では、ベンチの高さを活かして温度・湿度の違いを楽しむことができます。

お客様はその日の体調や好みに合わせて、ベストな座る場所を見つけるのも楽しみの一つです。

(3)メディサウナ新設(男性)

自分の世界に静かに没入できるメディテーション(瞑想)サウナが体験できるセルフロウリュサウナが新たに新設されました。

アロマの香りが漂い、心地よいサウンドとサウナストーンに水がかかる音が<更なるととのい>へ誘います。

日々の生活の中で疲れたあなたの「心」と「体」、そして「思考」をすべて解放し、頭までゆっくりと満たされ健やかになる体験を楽しめます。

(4)露天エリアに水風呂新設(男性)

露天風呂スペースに深さ90cmの水風呂の水風呂を新たに設けました。

サウナ・水風呂からの最短導線で最高の「ととのい」が実現できます。

(5)男女浴室に「あつ湯」を新設

高温の熱いお風呂と冷たい水風呂に繰り返し浸かる温冷交代浴が楽しめます。

お風呂でもしっかり「ととのう」ことができる入浴体験を楽しめます。

(6)ソルトサウナに泥パックを常設(女性)

女性に特に人気の高いソルトサウナ室内に、顔専用の泥パックを常設しました。

ミネラルたっぷりの細やかな粒子クレイが顔の毛穴の汚れを吸着してくれてとミストの相乗効果で、美肌効果も期待できます。

(7)ととのいエリア拡大

露天エリアには、リクライニングベットと新たに竜泉寺の湯オリジナルチェアが新設されました。

竜泉寺の湯オリジナルの「スーパーととのいチェア」は、ハイバックの背もたれが付いた、リラックスを追求した一脚です。

緑豊かなととのいスペースで、水流の音や小鳥のさえずりに包まれながら、日常を離れた極上のひとときを過ごせます。

(8)日本最多の6つの炭酸泉

新たに炭酸泉の浴槽が増設され、日本最多の6つの多彩な炭酸泉を楽しめます。

「高濃度炭酸泉」・「ホタルの炭酸泉」・「美泡の壺炭酸泉」・「泡の湯炭酸泉」・「寝ながらととのう炭酸泉」・「ととのう座り湯炭酸泉」

(9)充実したパウダールーム

男女のパウダールームに、人気の高級ドライヤー ReFa(リファ)を完備しました。

男女のお客様にご満足いただけるよう、化粧水、乳液、ヘアミルク(女性)、綿棒なども用意して、贅沢な空間として生まれ変わりました。

(10)岩盤浴エリアに新たなスポットが誕生!

1万冊以上の蔵書を誇る書籍、コミック、雑誌が楽しめるエリアや、半個室型2段BOX「おこもりキャビン」で贅沢な時間を過ごせます。

さらに、Free Wi-Fiとコンセント完備の「コワーキングスペース」エリアが新設され、7種類の岩盤浴で温活したり、ワークや読書、デートなど、多彩なシーンを楽しめる場所が誕生します。

(11)リストバンド型の後精算方式を導入

リストバンドでの全館キャッシュレス化を実現し、退店時に完全一括自動精算システムを導入しました。

これにより、飲食や自動販売機などの館内利用料金は、退館時に自動清算機で一括処理される後払い方式となります。

さらに、各種クレジットカード決済、電子マネー決済にも対応し、より便利に利用できます。

