じゅんいちダビッドソンが海外に超豪華高級マンションを購入！TOKYO MX『Powered by TV〜元気ジャパン〜』

TOKYO MX『Powered by TV〜元気ジャパン〜』

放送日時 : 毎月第2土曜日夜7時〜8時 (TOKYO MX)

配信日時 : 放送終了後土曜日夜8時

(YouTube・ビデオマーケット・FOD・

カンテレドーガ・番組公式サイト)

番組出演者: ハリウッドザコシショウ、薄幸、

TiiiMO、じゅんいちダビッドソン 他

番組HP :

https://powered-by-tv.com

企画 : インバースホールディングス

制作著作 : インバースホールディングス

元気情報番組『Powered by TV 〜元気ジャパン〜』2024年7月13日(土)夜7時(TOKYO MX)放送回にて、じゅんいちダビッドソンがフィリピンのマニラに投資用高級マンションの購入を決めたことを急遽発表、その裏側をお届け。

前回、ELITEからフィリピン不動産の魅力を教わり、不動産投資に興味を示していたじゅんいちダビッドソン。

今回はその後の打ち合わせの様子に密着する予定も、なんと本人から「不動産を買うことに決めた」と急遽発表!!

今回実際に契約内容の打ち合わせを行うとのことで、現場に番組が緊急密着。

購入した超豪華マンションや、決め手となったポイントとは…?!

気になる内容は7月13日(土)夜7時〜(TOKYO MX)放送。

見逃し配信は13日(土)夜8時から、公式YouTube・FOD・ビデオマーケット・カンテレドーガ にて見ることができます。

