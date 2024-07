食べるだけじゃない、塩の使いみちを学べる！たばこと塩の博物館「買い物ゲームで塩さがし！2024」

たばこと塩の博物館では、2024年7月20日(土)から9月1日(日)まで、知っているようで意外と知らない「塩」について学べる企画・第45回夏休み塩の学習室「買い物ゲームで塩さがし!2024」を開催します。

たばこと塩の博物館「買い物ゲームで塩さがし!2024」

会期 : 2024年7月20日(土)〜9月1日(日)

主催 : たばこと塩の博物館

会場 : たばこと塩の博物館 2階特別展示室ほか

所在地 : 東京都墨田区横川1-16-3(とうきょうスカイツリー駅から徒歩10分)

電話 : 03-3622-8801

FAX : 03-3622-8807

URL :

https://www.tabashio.jp

入館料 : 大人・大学生:100円 満65歳以上の方:50円 小・中・高校生:50円

開館時間: 午前10時〜午後5時(入館は午後4時30分まで)

休館日 : 月曜日(ただし8月12日は開館)、8月13日(火)

開館以来、小・中学生を主対象に開催してきた「夏休み塩の学習室」は、同館のシリーズ企画として定着しています。

45回目を迎える2024年の学習室では、以前に開催して大好評だった「買い物ゲーム」が復活します。

『塩』というと、料理の味付けに使うものとして思い浮かべる人が多いと思いますが、実は身の回りには、食べもの以外にも塩がないと存在しないものがたくさんあります。

一見、「塩」とは関係なさそうな、コップやアルミホイル、ティッシュペーパーなどの日用品にも、製造の工程では「塩」が関わっています。

「買い物ゲームで塩さがし!」は、展示室に出現した「スーパーマーケット」に並んださまざまな品物から、塩が関わっていそうな品物を選んでレジに持っていき、バーコードを読ませると、その品物に塩がどのように関わっているかの解説と得点が出る仕組みになっています。

買い物をするように楽しみながら、塩について学習できる参加型の企画です。

また、8月1日(木)から9月1日(日)の期間で、塩の実験イベント「塩の実験室」と「体験コーナー(2種類の実験メニューを実施)」を開催します。

いずれも事前WEB予約制です。

●「買い物ゲームで塩さがし!2024」について

塩が食べもの以外にもいろいろなものに使われていることを楽しみながら学べる、参加型の展示!

展示室の「スーパーマーケット」に並んださまざまな品物のなかから、「塩」が使われていそうなものを5つ選んでレジの機械でバーコードを読ませると、その品物を作るときに塩がどのように関わっているかの解説と得点が表示されます。

解説を読んで塩について学べるのはもちろん、品物と塩の関わり方によって得点が異なるため、高得点を狙うゲームとしても楽しめます。

「買い物ゲーム」を通して、実は塩は、「食べる」より「食べる以外」に使われる方がずっと多いことがわかります。

●「買い物ゲームで塩さがし!2024」で学べる内容

「買い物ゲームで塩さがし!2024」に参加すると、「食べる塩より食べない塩の方が多いこと」 や、塩の使いみちについて学べます。

その内容は、同企画の開催期間中、来館者に配布する『塩の使いみちのしおり』にも詳しく解説しています。

●塩の実験イベントの詳細について

【塩の実験室】 ※事前WEB予約制〈7月12日(金)正午予約受付開始〉

開催日:8月1日(木)〜9月1日(日)の休館日(8月5日,8月13日,8月19日,8月26日)を除く毎日

*1日3回 各回45分(どの回も内容は同じ)

第1回 10時30分〜/ 第2回 13時45分〜 / 第3回 15時30分〜

*定員:各回20名 会場:1階ワークショップルーム

【実験の内容】

■海水から塩を作るには?

■塩水は電気を通す?

■真水と塩水の二段重ね

■塩水でせっけんを固める など

★インストラクターが自由研究のヒントになる実験を見せます

※つきそいの方は別室の中継モニターで様子を見られます。

【体験コーナー】 ※事前WEB予約制〈7月12日(金)正午予約受付開始〉

開催日:8月1日(木)〜9月1日(日)の休館日(8月5日,8月13日,8月19日,8月26日)を除く毎日

*2種類の実験メニューを交互に実施。

それぞれの開始時刻は予約専用サイトを確認してください。

■備長炭電池づくり(1日2回・各回30分)

■塩の結晶づくり(1日2回・各回30分)

*定員:各回10名 会場:2階特設スペース

★おうちでやるための練習として自分で実験してみるコーナーです。

※つきそいの方は近くで見学できます。

※作った備長炭電池は持ち帰れません。

【塩の実験室】 【体験コーナー】 共通

*参加できるのは、小学3年生〜中学3年生です。

低学年やおとなの参加はできません。

*4名まで予約できます。

*参加無料。

ただし、入館料(小・中学生50円)は必要です。

*やむをえない事情により中止する場合があります。

