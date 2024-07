カバー付き傘『エコッパ』も！『和楽』リニューアルオープン

傘と和雑貨のお店『和楽(わらく)』は、2024年7月13日(土)にリニューアルオープンしました。

傘と和雑貨のお店『和楽(わらく)』は、2024年7月13日(土)にリニューアルオープン!

『和楽(わらく)』は、岐阜県海津市の千代保稲荷神社の参道に2004年2月にオープンし、2024年で20周年を迎えました。

それを記念し、今回大幅リニューアルしました。

リニューアルオープンを記念し、税別2,000円以上購入のお客様にお弁当包みやランチョンマットなどに使える小風呂敷をプレゼント。

(7月中先着200名様限定/無くなり次第終了)

通常の雨傘や日傘に加え、24本骨構造が美しく豊富なカラーバリエーションから選べる『24本骨蛇の目』や、透け感が美しい大人気のステンドグラス風ビニール傘、2024年デビューの染めをテーマにした晴雨兼用傘『wacco』、車や電車でのお出かけに便利なカバー付き傘『エコッパ』等。

常時500種類以上のラインナップからお気に入りの傘を見つけられます。

<日本製 和雑貨コーナー>

日本製ののれんや手ぬぐい、風呂敷のほか岐阜県の特産品である美濃焼の器や、美濃和紙を使用した茶器、畳素材でできたコースターやヘアアクセサリー等を取り扱い中。

<絵付けワークショップ開催!>

土日祝日限定!稲荷神社にちなんだ、きつねのお面の絵付け体験を開催中!古くから稲荷神社の象徴でもあり、農耕を見守る神の使いとして親しまれている白狐を模したお面に、自分の好きな色で、世界に一つだけのオリジナルお面を作れます。

<和傘レンタル開始>

和の雰囲気を醸し出す、24本骨蛇の目傘を貸し出しします。

千代保稲荷神社参道のノスタルジックな風景とともに、プチトリップ写真を楽しむことができます。

日々の暮らしに寄り添い、豊かにする品々と出会える、愛されるお店を目指します。

皆様のお越しをお待ちしています。

■傘・和雑貨『和楽』店舗概要

所在地 :〒503-0312 岐阜県海津市平田町三郷字村中1130-1

営業時間 :10:00〜16:00

