クリエイティブなリラックスタイムを提供する「大人レゴ」シリーズに、レゴグループとマクラーレンの最新コラボレーション「レゴ(R)テクニック(TM) マクラーレン P1(TM)」が登場する。没入型の組み立て体験ができる「大人レゴ」から英国のマクラーレン・オートモーティブとコラボレーションした「レゴ(R)テクニック(TM) マクラーレン P1(TM)」が2024年8月1日(木)よりリリースされる。

本セットは、公道でもサーキットでも世界最高のドライバーズカーを目指して誕生したマクラーレンP1(TM)を1/8スケールで再現したもの。3893ピースで構成され、車両の裏側には実車と同じようにシリアルナンバーが付いており、専用のオンラインコンテンツも楽しむことができる。ふたつのシフタードラムを備えた 7速ギアボックス、サスペンション、V8ピストン・エンジン、調整可能なリアウィング、先進的なメカニズムを備えた開閉式ディヘドラルドアなど本物の「マクラーレン P1(TM)」に迫るような没入感のある組み立て体験が可能だ。本セットの制作にあたり、レゴ(R)テクニックのデザインチームとマクラーレン・オートモーティブは緊密に連携し、「マクラーレンP1(TM)」が誇る卓越した技術と性能を実装することに注力。「マクラーレンP1(TM)」の組み立てる充実感だけでなく、本格的な出来のマクラーレンを飾って鑑賞することもできそうだ。また、7月8月以降にはランボルギーニやメルセデス・ベンツ、ポルシェ、フェラーリなど、数々の名車が大人レゴにラインナップ予定。「大人レゴ」シリーズを揃えて、あなたのお手元で名車を組み立て、並べて楽しんでみてはいかがだろう。なお、8月1日(木)〜7日(水)までの期間中に本セットを購入されたレゴ(R)Insidersメンバーのお客さまには、「レゴ(R)テクニック マクラーレンP1(TM) ロゴ」の組み立てセットが限定でプレゼントされるので、お見逃しなく!LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. (C)2024 The LEGO Group.Manufactured under license from McLaren Racing Limited. McLaren is a trademark of McLaren Racing Limited.