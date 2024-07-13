¡Ö¤½¤¦¡¢¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡×¡ÖÊÌ¤ËÆ±ÅÀ¤òÁÀ¤¤¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Î°ìÌä°ìÅú
¡¡¢¡ÆüËÜ¥Ï¥à3¡½2¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê13Æü¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉËÌ³¤Æ»¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¼êÄË¤¤µÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£Ëè²óÆÀÅÀ·÷¤ËÁö¼Ô¤òÃÖ¤¤Ê¤¬¤é4²ó¤Î2ÅÀ»ß¤Þ¤ê¡£8²ó¤Ë3ÈÖ¼ê¤ÎÄÅ¿¹Í¨µª¤¬µÕÅ¾¤òµö¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Î°ìÌä°ìÅú¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡½¼è¤ì¤ë»þ¤ËÅÀ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¡¡¡Ö¤½¤¦¡£¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½Ëè²ó¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤¦¤Í¡£µÕÅ¾Éé¤±¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¹¤ó¤Ê¤ê¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¡½¼þÅìÍ¤µþ¤ÏµÓ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ3°ÂÂÇ3ÅðÎÝ¡£
¡¡¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æº£Æü¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤Þ¤¢¡¢¸À¤¦ÄÌ¤ê¡£¼è¤ì¤ë»þ¤Ë¼è¤é¤Ê¤¤¤È¡×
¡¡¡½9²ó¤Ï»°Åð¤òÁÀ¤Ã¤ÆÄË¤¤ÅðÎÝ»à¡£
¡¡¡ÖÁ´Á³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£»ß¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ºÇ½ª²ó¤âÊÌ¤ËÆ±ÅÀ¤òÁÀ¤¤¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£¥Ð¥ó¥È¤â¤·¤Ê¤¤¤·¡£¤ä¤ë¤Ê¤éµÕÅ¾¡£¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤âºòÆü¤Î¤³¤È¡Ê±äÄ¹12²ó¡Ë¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ä¤®¤³¤á¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤Í¡×
¡¡¡½8²ó¤ÏÄÅ¿¹Í¨µª¤ËÂ÷¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÅÀ¤ò¼è¤ì¤ë»þ¤Ë¼è¤é¤ó¤«¤Ã¤¿¤é¡¢Ìîµå¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¹¤ó¤Ê¤ê¤¤¤¯¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×