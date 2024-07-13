¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤ó!?¡×ÛØ»³º»Ìí¡¢ÆÍÁ³àÈ±¥Ð¥Ã¥µ¥êá¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤Ë¥Õ¥¡¥óÁûÁ³!?¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤ËÂçÊÑ¿È
¡¡¸µµ¤¾Ý¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÛØ»³º»Ìí¤¬¼«¿È¤ÎX(µì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼)¤ò¹¹¿·¡£¥¬¥é¥ê¤ÈÊ·°Ïµ¤¤ÎÊÑ¤ï¤Ã¤¿°õ¾Ý¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£
¡¡ÛØ»³¤Ï¡Ö½ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢È±¤òÃ»¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤¤¤¦¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Æ¿·¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÅê¹Æ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸ª²¼¤Þ¤Ç¤Î¥í¥ó¥°¤«¤é¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥Ø¥¢¤Ë¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÛØ»³¤Î¥¤¥á¥Á¥§¥óÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê¤É¤¦¤·¤¿¤ó!?¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¯¤Æ¥Ó¥Ó¤Ã¤¿¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÎÉ¤¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª²Æ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¥í¥ó¥°¤â¤¤¤¤¤±¤É¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¤âÁÇÅ¨¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£