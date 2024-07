イ・ヨンジ「音楽中心」で2週連続1位を獲得！NewJeansが番組初登場

イ・ヨンジが「ショー 音楽中心」で再び1位を獲得した。韓国で7月13日に放送されたMBC「ショー 音楽中心」でイ・ヨンジは、「Small girl」でRIIZE、aespaを抑え、1位を獲得した。(G)I-DLEは誰もが楽しめるサマーソング「Klaxon」で帰ってきた。「Klaxon」は、クラクションを鳴らすように愛を告白する唐突で可愛らしい歌詞が印象的な曲で、爽やかなメロディとポイント振付が視線を集めた。

ENHYPENは2ndフルアルバムの収録曲「Hundred Broken Hearts」とタイトル曲「XO(Only If You Say Yes)」のステージを公開した。彼らは新しいアルバムを通じて正反対の世界に俗している“君”と恋をする少年の物語を描いた。NewJeansは2022年7月のデビュー後、初めて「ショー 音楽中心」に出演した。負傷していたヘインが復帰し、完全体でステージに上がったNewJeansは、ヒット曲「ETA」「OMG」「Hype Boy」と日本デビューシングルの「Supernatural」と「Right Now」のステージを披露した。GOT7のヨンジェは8ヶ月ぶりにソロアルバムでカムバックした。新曲「T.P.O」は「Time」「Place」「Occation」の頭文字を取って使われている単語に「この瞬間、ここで君と共に過ごすこのひとときが完璧だ」という意味を込めたウィットに富んだ歌詞とドライブを連想させる爽やかなメロディーが印象深い楽曲だ。DREAMCATCHERは10thミニアルバム「VirtuouS」で平行世界シリーズの最終章を飾った。タイトル曲「JUSTICE」は悪に立ち向かう“私たち”を表現した曲で、ヒーローに変身する彼女たちだけのコンセプチュアルなステージが目と耳を楽しませた。Weeeklyは暑い夏にハツラツとしたエネルギーを届ける「LIGHTS ON」で帰ってきた。この日の放送には、ヨンジェ、DREAMCATCHER、(G)I-DLE、Weeekly、ENHYPEN、NewJeans、IZ*ONE出身のイ・チェヨン、STAYC、H1-KEY、KISS OF LIFE、TWS、NCT WISH、ALL(H)OURS、B.D.Uが出演した。