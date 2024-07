NiziU、新曲「RISE UP」MV公開…初の日本撮影を敢行した映像と一糸乱れぬダンスに注目

ミュージックシーンを席巻中のNiziU。彼女たちが7月24日(水)にリリースする1st EP「RISE UP」のタイトル曲であり、TVアニメ「神之塔 -Tower of God- 王子の帰還」のオープニングテーマにも起用されている「RISE UP」のMVが本日満を持して公開された。MV公開に先立って、7月4日(木)からはメンバー1人ずつのソロシーンからなるTeaser動画が毎日公開され、期待の声が数多上がっていた。Teaser動画からは今作のMVが渋谷や新宿で撮影されていることが読み取れ、NiziUとして初めて日本で撮影されたMVとしても大きな話題を呼んでいる。

また、これまでのNiziUとは一味も二味も違う、ダークでクールな表情と、一糸乱れぬダンスも必見。まさに彼女たちの新境地を感じることができるミュージックビデオとなっている。なお、MVの公開を記念してLINE MUSICでの再生回数キャンペーンがスタート。キャンペーンの豪華特典として、オンラインイベント「NiziUメンバー個別Meet&Greet」への参加権がある。2024年の夏は、新たなNiziUの魅力を感じられる「RISE UP」をぜひ楽しんでほしい。

■リリース情報

1st EP 「RISE UP」

2024年7月24日(水)発売



予約はコチラ



【初回生産限定盤A(CD+DVD)】ESCL 6000‐1

価格:2,800円(税込)

※スリーブ仕様

※シリアルナンバー入りチラシ封入

※トレーディングカード初回A ver. 全10種(集合絵柄1種、直筆メッセージ&サインプリント入りソロ絵柄9種)のうち1種ランダム封入

※ポスターブックレット封入

※集合絵柄ステッカー1種封入

※三つ折り歌詞ブックレット封入



<初回生産限定盤A 収録曲>4トラック収録

01.RISE UP

02.BELIEVE

03.RISE UP -Instrumental-

04.BELIEVE -Instrumental-



<DVD>

「RISE UP」Jacket Shooting Making Movie



【初回生産限定盤B(CD+ブックレット)】ESCL 6002‐3

価格:2,800円(税込)

※シリアルナンバー入りチラシ封入

※トレーディングカード初回B ver. 全10種(集合絵柄1種、直筆メッセージ&サインプリント入りソロ絵柄9種)のうち1種ランダム封入

※ソロ絵柄ステッカー全9種のうち1種ランダム封入



<初回生産限定盤B 収録曲>6トラック収録

01.RISE UP

02.BELIEVE

03.RISE UP -English ver.-

04.BELIEVE -English ver.-

05.RISE UP -Korean ver.-

06.BELIEVE -Korean ver.-



<ブックレット>

32P撮り下ろしフォト・ブックレット封入



【通常盤(CD)】ESCL 6004

価格:1,700円(税込)

※初回仕様:シリアルナンバー入りチラシ封入

※初回仕様:トレーディングカード通常盤 ver. 全10種(集合絵柄1種、サインプリント入りソロ絵柄9種)のうち1種ランダム封入

※三つ折り歌詞ブックレット封入



<通常盤 収録曲>4トラック収録

01.RISE UP

02.BELIEVE

03.RISE UP -Instrumental-

04.BELIEVE -Instrumental-



【期間生産限定盤(CD)】ESCL6005

価格:1,500円(税込)

※描き下ろしアニメ絵柄ジャケット仕様

※描き下ろしアニメ絵柄ピクチャーレーベル仕様

※初回仕様:シリアルナンバー入りチラシ封入

※初回仕様:トレーディングカード期間生産限定盤ver. 全10種(描き下ろしアニメ絵柄1種、直筆メッセージ&サインプリント入りソロ絵柄9種)のうち1種ランダム封入

※三つ折り歌詞ブックレット封入



<期間生産限定盤 収録曲>2トラック収録

01.RISE UP

02.BELIEVE



MVの公開を記念してLINE MUSICでの再生回数キャンペーンがスタート!

キャンペーンの豪華特典として、オンラインイベント「NiziUメンバー個別Meet&Greet」にご招待

キャンペーン詳細



■関連リンク

NiziU 公式サイト