About Vintageは、2024年7月11日(木)〜7月31日(水)3週間限定で1960 Bohemian Summer 受注生産モデルを販売中です。

About Vintage「1960 Bohemian Summer」

▼受注生産受付け販売期間

2024年7月11日(木)〜7月31日(水)

定価 : 52,900円〜(送料・関税・税込)

商品ページ:

1960 Bohemian Summer, Steel / Warm Grey

About Vintageは、2024年7月11日(木)〜7月31日(水)3週間限定で1960 Bohemian Summer 受注生産モデルを販売中。

また、全品20%OFF※のサマーセールも8月1日(木)まで同時開催。

ウォームグレーの文字盤とセラミックベゼル

滑らかで柔らかなブラウンスエードのベルト付き

About Vintageの圧倒的人気モデル1960 Racing Chronographの最新カラーです。

男のロマンをくすぐるメカニカルでモーターレースでも使用されていた歴史あるタキメーターを、信頼の高い日本製ムーブメントMIYOTA 6S20(クォーツ)で搭載されています。

10ATMの防水機能を備えていて、ベゼルもセラミックで、時計好きのこだわりがたくさん詰まった仕様です。

1960 Bohemian Summerの特徴は、灼熱の夏のエッセンスが感じられる色使いです。

灼熱の夏、ジリジリと暑いビーチの白い砂浜、ラクダに乗った砂漠のツアー、そんなことをイメージしたリネン生地のベージュジャケットや綿麻シャツとのコーディネートにピッタリの時計です。

普段、ベージュスーツを着ちゃうようなオシャレ上級者さんには必須アイテムになること間違いなしです。

■About Vintageの受注生産とは?

3週間の販売期間中に受けた注文の本数だけがオーダーメイドされる生産方法です。

この方法をとることで、チャレンジングな色使いのモデルの生産を頻繁に行うことが可能になりました。

再販売はないので、ここぞというタイミングの商品発表を常に楽しみにお待ちいただければ幸いです。

1960 Bohemian Summerの商品発送予定は11月です。

■About Vintageでは暑い夏を盛り上げるために、サマーセルも同時開催中です。

【サマーセール】全商品20%OFF※

▼開催期間

2024年7月1日(月)〜8月1日(木)

値下げセールの機会が年々減っているAbout Vintageで、今まで憧れていたモデルをお得に注文できるチャンスです。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 夏のエッセンスが感じられる色使い!About Vintage「1960 Bohemian Summer」 appeared first on Dtimes.