【函館記念】冨田アナのチョイ足しキーワード『5枠より内枠、函館の男、函館の父、前走1着馬は不振』



テレビ東京・冨田有紀アナから「第60回 函館記念（GIII）」のチョイ足しキーワードをお届け！

2024年7月14日（日） 1回函館12日 発走時刻：15時45分

第60回農林水産省賞典 函館記念（GIII）

枠順 馬名（性齢 騎手）

1-1 サヴォーナ（牡4 池添謙一）

1-2 オニャンコポン（牡5 菱田裕二）

2-3 エンパイアウエスト（牝5 横山武史）

2-4 グランディア（セ5 三浦皇成）

3-5 サンストックトン（牡5 藤岡佑介）

3-6 リカンカブール（牡5 津村明秀）

4-7 エミュー（牝4 鮫島克駿）

4-8 プラチナトレジャー（牡6 永野猛蔵）

5-9 アウスヴァール（セ6 古川吉洋）

5-10 トップナイフ（牡4 横山和生）

6-11 アケルナルスター（牡5 黛弘人）

6-12 ホウオウビスケッツ（牡4 岩田康誠）

7-13 デビットバローズ（牡5 武豊）

7-14 ハヤヤッコ（牡8 浜中俊）

8-15 チャックネイト（セ6 佐々木大輔）

8-16 マイネルクリソーラ（牡5 丹内祐次）



※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。