◆AI、地元高校合唱部とコラボ

【モデルプレス=2024/07/13】歌手のAIが13日、愛媛県武道館で開催されたファッションイベント「TGC MATSUYAMA 2024 by TOKYO GIRLS COLLECTION(以下、TGC松山2024)」に出演した。スパンコールがきらめくデニムのセットアップと大ぶりのピアスで華やかに登場したAI。「あたらしい明日が待っている」という前向きな歌詞が印象的な『みんながみんな英雄』では、観客にも歌ってほしいと言わんばかりに何度もソルフルな歌声で呼びかけていた。

◆「TGC松山2024」初開催 テーマは「The Next Chapter」

◆AIセットリスト

2曲目に披露した『Lasting Peace Song』では、地元・愛媛県立西条高等学校合唱部とスペシャルコラボレーション。「Peace is so simple,Love is so simple」と繰り返されるフレーズは歌唱前に観客と練習する場面もあった。平和への願いを込め、平和教育プロジェクト『Lasting Peace for EVERYCHILD』の一環として作られた同楽曲を合唱部とともに歌い上げた。「松山に来れて嬉しいですし、TGCには何回か出させていただいて毎回楽しいんですよね」と笑顔を見せたAI。「一緒に歌えて最高の1日になりました!ありがとうございました」と観客にも感謝を示していた。最後に「皆さんがハッピーになって帰れますように!」と『ハピネス』をパフォーマンス。圧巻のロングトーンと「私の鼓膜を破るくらいにお願いします!」という観客への煽りで、会場中を一体にしていた。2015年に発足して以降、福岡県北九州市、富山、広島、静岡、熊本、山梨、和歌山で開催し、TGCを通じて地方都市の魅力を発信してきた「TGC地方創生プロジェクト」が四国地方に初上陸。愛媛県松山市のシンボル・道後温泉本館が5年半に渡る保存修理工事を終えた今、「The Next Chapter」をテーマに、同市の魅力を次代に向けて発信する。また、愛媛県出身の藤岡弘、が家族とともに「TGC」初登場。みちょぱ、ゆうちゃみなどのゲストモデルに加え、とうあ、中町兄妹、なこなこカップル、西垣匠、本田響矢、山下幸輝らがランウェイを彩り、STU48、BUDDiiS、藤原⼤祐、LIL LEAGUEがパフォーマンスを行う。(modelpress編集部)1.みんながみんな英雄2.Lasting Peace Song3.ハピネス【Not Sponsored 記事】