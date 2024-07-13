Da-iCE¡Ö²»³Ú¤ÎÆü¡×²Î¾§Ãæ¤Ëµ¡ºà¥È¥é¥Ö¥ë¡ª¡©¡¡»Â¿·¤Ê±é½Ð¤¬ÏÃÂê¡ÖËÜÅö¤Ë²»¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×
¡¡5¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖDa-iCE¡×¤¬13ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS²Æ¹±Îã¤ÎÂç·¿ÆÃÈÖ¡Ö²»³Ú¤ÎÆü2024¡×¤ËÀ¸½Ð±é¡£»Â¿·¤Ê±é½Ð¤òÈäÏª¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¸á¸å2»þ¤«¤éÌó8»þ´Ö¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæµïÀµ¹¤ÈTBS¤Î°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î2¿Í¤¬14Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥³¥ó¥Ó¤ÇÁí¹ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆüDa-iCE¤ÏTBS·Ï²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡Ö¤¯¤ë¤ê¡ÁÃ¯¤¬»ä¤ÈÎø¤ò¤·¤¿¡©¡Á¡×¤Î¼çÂê²Î¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡ÖI wonder¡×¤òÇ®¾§¡£
¡¡¥é¥¹¥È¤Î¥µ¥Ó²Î»ì¡¢¡Ö²»¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¡Á¡×¤ÎÉôÊ¬¤Ç²»³Ú¤â¥á¥ó¥Ð¡¼¤â°ìÀÆ¤ËÄä»ß¤¹¤ë¤Þ¤µ¤«¤Î±é½Ð¤ò»Å³Ý¤±¤¿¡£»×¤ï¤ºÃæµï¤È°Â½»¥¢¥Ê¤¬¡Ö¤É¤¦¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡©¡×¤ÈÈô¤Ó½Ð¤¹¤â¡¢TBS¤Î¹¾Æ£°¦¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò²¡¤¹Æ°ºî¤ò¤¹¤ë¤È¡¢ºÆ¤Ó¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Æ°¤½Ð¤·¡ÖI¡¡wonder¡Á¡×¤È¥é¥¹¥È¤Î²Î»ì¤ò¥¢¥«¥Ú¥é¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥¢¥ì¥ó¥¸¤ä¤Ð¡¼¡ªºÇ¸å²»»ß¤Þ¤Ã¤¿¤ï¾Ð¾Ð¾Ð¡¡ºÇ¸å¤ÎºÇ¸åI£÷onder¡Á¥¢¥«¥Ú¥é¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö±é½ÐÌÌÇò¤¤¤·³Ú¤·¤¹¤®¡×¡Ö²¿¤«¥È¥é¥Ö¥ë¡©¡©¡¡¤¨¡©¡¡²¿¡©¡©¡©¡¡²èÌÌ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Öµ¡ºà¥È¥é¥Ö¥ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é±é½Ð¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡ª²»¤¬¤È¤Þ¤Ã¡Ä¤Ç¤Û¤ó¤È¤Ë»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿w¡×¡Ö¥¢¥ì¥ó¥¸¤¹¤´¡×¡ÖDa-iCE¡¡IWonder¡ª²»¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿±é½Ð??Ãæµï¤¯¤ó¤â»ß¤Þ¤Ã¤¿¤è¾Ð¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£