ÁêÂ³¤·¤¿¿Æ¤Î²ÈŽ¢²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤Æ¤«¤éŽ£Çä¤ëÊýË¡
¡Ö¼Â²È¤Î·úÊª¤Î²ÁÃÍ¤Ï¥¼¥í¡×¤ÈÄü¤á¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£Ãæ¸ÅÊª·ï¤ËÊú¤¯Çã¤¤¼ç¤ÎÉÔ°Â¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤Æ¤¢¤²¤ì¤Ð¡¢¹â¤¤ÃÍÃÊ¤ÇÇä¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡Ê¼Ì¿¿¡§freeangle¡¿PIXTA¡Ë
ÁêÂ³¤·¤¿¿Æ¤Î²È¡£Í½È÷ÃÎ¼±¤Ê¤·¤Ç°Ý»ý¤äÇäµÑ¤ËÄ©¤à¤È¡¢ÁêÅö¤Ê¶ìÏ«¤ä¼ºÇÔ¤ò¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢ÀÇ¶â¤ä²È¤ÎÇäµÑ¶â³Û¤ÇÂ»¤ò¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ø¿Æ¤Î²È¤òÇä¤ë¡£¨¡¨¡°Ý»ý¤«¤éÇäµÑ¤Þ¤Ç¡¢¤³¤Î1ºý¤ÇÂç¾æÉ×¡ª¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¿Æ¤Î²È¤Î°Ý»ý¡¦ÇäµÑ¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±½ñ¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¡¢3²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö·úÊª¤Î²ÁÃÍ¤Ï¥¼¥í¡×¤È·è¤á¤Ä¤±¤ë¤Î¤ÏÁá¤¤
ÌÚÂ¤¤Î·úÊª¤Ï¡Ö±«Ï³¤ê¡×¤È¡Ö¥·¥í¥¢¥êÈï³²¡×¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢70¡Á80Ç¯¤Ï¤â¤Á¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ãæ¸ÅÊª·ï¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â³Î¼Â¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÉÔÆ°»º¶È³¦¤Ï¡ÖÃæ¸Å¤Î·úÊª¡á²ÁÃÍ¤¬¤Ê¤¤¡×¤È·è¤á¤Ä¤±¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤¤¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·úÊª¤ÎÉ¾²Á³Û¤ÏÃÛÇ¯¿ô¤È¤È¤â¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÛ40Ç¯¤Î»ä¤Î¼Â²È¤Ï¡¢¸ÇÄê»ñ»ºÀÇÄÌÃÎ½ñ¤Ë¤è¤ë·úÊª¤ÎÉ¾²Á³Û¤Ï¤¿¤Ã¤¿¤Î66Ëü±ß¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢Çã¤¦Â¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÃæ¸ÅÊª·ï¡á²ÁÃÍ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÀèÆþ´Ñ¤¬¶¯¤¯Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÃæ¸ÅÊª·ï¤Ï¡¢ÌÜ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤ÌäÂê²Õ½ê¤âÂ¿¤¯¡¢ÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢²Á³Ê¤¬¹â¤¤¤Èí´í°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Â¦ÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¼Â²È¤Î·úÊª¤Î²ÁÃÍ¤Ï¥¼¥í¡×¤ÈÄü¤á¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£Ãæ¸ÅÊª·ï¤ËÊú¤¯Çã¤¤¼ç¤ÎÉÔ°Â¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤Æ¤¢¤²¤ì¤Ð¡¢¹â¤¤ÃÍÃÊ¤ÇÇä¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤Î¼Â²È¤Ï¡¢»ä¤Î°Ý»ý¤Î»ÅÊý¤ËÆñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤È¤Æ¤â½»¤á¤¿¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¶õ¤²È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Åö½é¤Ï¡¢Êì¤¬¸¼´ØÀè¤ä¥È¥¤¥ì¤Î¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤È¤Æ¤â¤¤ì¤¤¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤ÇÊë¤é¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤â¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡¢º£¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Æ¤Î¼Â²È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡Ö·úÊª¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢·úÊª¤Ë²ÁÃÍ¤òµá¤á¤Æ¤âÎÉ¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤»¤Ã¤«¤¯¿Æ¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿²È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£
·úÊª¤Î²ÁÃÍ¤¬¹â¤¤¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë
¤¿¤À¤·¡¢¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¡Ö¤¤ì¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢Çã¤¤¼ç¤ÎÉÔ°Â¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£·úÊª¤ÏÉ½ÌÌ¾å¤Ï¤¤ì¤¤¤Ë¸«¤¨¤Æ¤â¡¢Ãæ¿È¤Ï¡¢¥·¥í¥¢¥ê¤Ë¿©¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢Çã¤¤¼ê¤ÎÉÔ°Â¤òÊ§¿¡¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£·úÊª¤Î²ÁÃÍ¤¬¹â¤¤¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥¹¥Ú¥¯¥·¥ç¥ó¡×¡ÖàìáÓÊÝ¸±¡×¡Ö½»ÂðÍúÎò¾ðÊó¡×¤ò¼ÂÁ©¤·¤Þ¤¹¡£
¡¥¤¥ó¥¹¥Ú¥¯¥·¥ç¥ó
½»Âð¤ËÀºÄÌ¤·¤¿ÀìÌç²È¤Ç¤¢¤ë¥¤¥ó¥¹¥Ú¥¯¥¿¡¼¡Ê¸¡ºº»Î¡á¼ç¤Ë·úÃÛ»Î¡Ë¤Ë¤è¤ë·úÊª¤Î·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Î¤³¤È¡£Âè»°¼Ô¤ÎÌÜ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢·úÊª¤Î·ç´Ù¤ÎÍÌµ¡¢Îô²½¾õÂÖ¡¢¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÉ¬Í×À¤Ê¤É¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£²¤ÊÆ¤Ç¤Ï¾ï¼±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â½ù¡¹¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥¹¥Ú¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ëÀß·×»öÌ³½ê¤Ê¤É¤Ë¿½¤·¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢°ÍÍê¼ÔÎ©¤Á²ñ¤¤¤Î¤â¤È¤Ç¸¡ºº¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢°ì¸Í·ú¤Æ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡Ö´ðÁÃ¤ËÅ´¶Ú¤ÏÇÛ¤·¤Æ¤¢¤ë¤«¡×¡Ö¥·¥í¥¢¥êÈï³²¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö´ðÁÃ¹©»ö¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡×¤Ê¤É¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥¹¥Ú¥¯¥·¥ç¥ó¤Î·ë²Ì¡¢½ÅÂç¤Ê·ç´Ù¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¤¹¤ë¤Î¤â°ì¤Ä¤ÎÁªÂò»è¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Æ¤Î²È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ê¤é¤Ð¡¢·úÊª¤Ë²ÁÃÍ¤òµá¤á¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿ôÉ´Ëü±ß¤«¤±¤Æ¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤·¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¢àìáÓÊÝ¸±
¿·ÃÛ¤ÎÊª·ï¤Ï¡¢¥Ï¥¦¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤ä»Ü¹©²ñ¼Ò¤¬10Ç¯´Ö¤ÎàìáÓÃ´ÊÝÊÝ¾Ú¤òÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬µÁÌ³²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Ãæ¸Å¤Î·úÊª¤Ç¤â¡¢Çä¤ê¼ç¤¬ÉÔÆ°»ºÃç²ð¶È¼Ô¤Î¾ì¹ç¡¢2Ç¯´Ö¤ÎÊÝ¾Ú¤¬ÉÕ¤¤Þ¤¹¡£
ÊÝ¸±¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢¤â¤·¤½¤Î´ü´ÖÃæ¤ËàìáÓ¡Ê·ç´Ù¡Ë¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Çä¤ê¼ç¤¬ÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ãæ¸Å½»Âð¤ÇÇä¤ê¼ç¤¬¸Ä¿Í¤Î¾ì¹ç¡¢¤³¤ÎÊÝ¸±¤òÉÕ¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢Åö»ö¼Ô´Ö¤Ç·è¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸½¾õ¤Ç¤Ï¡ÖàìáÓÃ´ÊÝÌÈÀÕ¡×¡ÊÊÝ¾Ú¤Ê¤·¡Ë¤¬ÂçÈ¾¤Ç¤¹¡£
¿Æ¤Î²È¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢·úÃÛÇ¯¿ô¤¬¤«¤Ê¤ê·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÝ¾Ú¤Ê¤·¤Ç¤Ï¡¢Çã¤¤¼ç¤ÏÉÔ°Â¤ò³Ð¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç³èÍÑ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡Ö´ûÂ¸½»ÂðÇäÇãàìáÓÊÝ¸±¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ì¤Ð¡¢ÈÎÇä¸å¤ËàìáÓ¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤È¡¢1000Ëü±ß¤Þ¤Ç¤ÎÊä½¤ÈñÍÑ¤¬ºÇÄ¹5Ç¯´ÖÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
àìáÓÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÀìÌç¤Î¸¡ººµ¡´Ø¤Ë¸¡ºº¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Êä½¤¤¹¤Ù¤²Õ½ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÊä½¤¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¿Þ¡§¡Ø¿Æ¤Î²È¤òÇä¤ë¡£¨¡¨¡°Ý»ý¤«¤éÇäµÑ¤Þ¤Ç¡¢¤³¤Î1ºý¤ÇÂç¾æÉ×¡ª¡Ù¤è¤ê¡Ë
£½»ÂðÍúÎò¾ðÊó
½»ÂðÍúÎò¤È¤Ï¡¢½»Âð¤ÎÀß·×¡¢ÀÇ½¡¢»Ü¹©¡¢°Ý»ý´ÉÍý¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤Î¤³¤È¡£¤³¤ì¤é¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¡Ö¤¤¤Ä¡¢Ã¯¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀß·×¡¦»Ü¹©¤·¤¿¤«¡×¡Ö¤É¤ó¤Ê½¤Á¶¡¢²þ½¤¡¦¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤«¡×¤Ê¤É¡¢½»Âð¤ÎÁÇÀ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
½»ÂðÍúÎò¤Ï¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡Ö¼Ö¸¡¾Ú¡×¤ä¡ÖÀ°È÷µÏ¿¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£À°È÷µÏ¿¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Ãæ¸Å¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ÏÇã¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¯¥ë¥Þ¤è¤ê¤â¹â¤¤½»Âð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÍúÎò¾ðÊó¤Î¹ðÃÎ¤¬Å°Äì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¸½¾õ¤Ç¤Ï¡ÖÄ¹´üÍ¥ÎÉ½»Âð¡×¤ÎÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤¿½»Âð¤Ï¡¢½»ÂðÍúÎò¤ÎÊÝÂ¸¤¬µÁÌ³¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ï¡¢¤Ê¤¯¤Æ¤âOK¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢½»ÂðÍúÎò¾ðÊó¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Ãæ¸ÅÊª·ï¤Î¿®ÍêÅÙ¤Ï¥°¥Ã¤È¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¿·ÃÛÃÊ³¬¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¸Í·ú¤Æ¤Ê¤é¡¢·úÃÛ³ÎÇ§¤Ë´Ø¤¹¤ë½ñÎà¡¢¿·ÃÛ»þ¤Î³Æ¼ï¿ÞÌÌ¤ä½ñÎà¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤é¡¢·úÃÛ³ÎÇ§½ñÎà¤ä¿ÞÌÌ¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó´ÉÍýÁÈ¹ç¤Îµ¬Ìó¤äÄ¹´ü½¤Á¶·×²è¤Ê¤É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢°Ý»ý´ÉÍýÃÊ³¬¤Î¾ðÊó¡Ê¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤ä²þ½¤¤ò¤·¤¿¤È¤¤Î½ñÎà¡¢¿ÞÌÌ¤Ê¤É¡Ë¤â¤½¤í¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤Æ½¸¤á¤¿¾ðÊó¤ò¡¢ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Ê¤É¤Î½»ÂðÍúÎò¾ðÊó¥µ¡¼¥Ó¥¹µ¡´Ø¤ËÅÏ¤·¤Æ¡¢¥Ç¡¼¥¿²½¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¿Þ¡§¡Ø¿Æ¤Î²È¤òÇä¤ë¡£¨¡¨¡°Ý»ý¤«¤éÇäµÑ¤Þ¤Ç¡¢¤³¤Î1ºý¤ÇÂç¾æÉ×¡ª¡Ù¤è¤ê¡Ë
¼«Ê¬¤Î¤Ç¤¤ëÈÏ°ÏÆâ¤Ç²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë
¤³¤³¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¡Ö¥¤¥ó¥¹¥Ú¥¯¥·¥ç¥ó¡×¡ÖàìáÓÊÝ¸±¡×¡Ö½»ÂðÍúÎò¾ðÊó¡×¤òÁ´ÉôÍøÍÑ¤·¤Æ¤â¡¢¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤Ï10¡Á15Ëü±ßÄøÅÙ¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢ÄÌ¾ï¤Ê¤é¤Ð¥¼¥íººÄê¤È¤µ¤ì¤ëÃÛ20Ç¯¤ÎÌÚÂ¤½»Âð¤Ë¡¢800Ëü±ß¤Î²Á³Ê¤òÉÕ¤±¤ÆÇä¤ì¤¿Îã¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£200¡Á300Ëü±ß¤ÎÃÍ¤¬ÉÕ¤¯¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ì¤Û¤ÉÄÁ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¤·¡¢¿Æ¤Î²È¤òÇä¤ë¾ì¹ç¤Ï¡Ö½»ÂðÍúÎò¾ðÊó¡×¤Î¼ý½¸¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥¤¥ó¥¹¥Ú¥¯¥·¥ç¥ó¤ÈàìáÓÊÝ¸±¤Î2¤Ä¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤ëÈÏ°ÏÆâ¤Ç¡¢·úÊª¤Î²ÁÃÍ¤ò¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê±ÊÊö ±ÑÂÀÏº ¡§ ¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡Ê¹â¶¶ ÀµÅµ ¡§ ÉÔÆ°»º¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡Ë