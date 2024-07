K18×0.15ct天然ダイヤのネックレスが15名様に当たる！ジュエリー工房Orefice「オレフィーチェ15周年記念企画」

ジュエリー工房Oreficeは、ジュエリーブランド「オレフィーチェ」が15周年を迎えたことを記念し、K18×天然ダイヤモンド0.15ctのネックレスが15名様に当たる豪華プレゼントキャンペーン「【15周年記念企画】どっちが欲しい?究極の一粒ダイヤネックレス投票」を開催します。

ジュエリー工房Orefice「オレフィーチェ15周年記念企画」

ジュエリー工房Oreficeは、ジュエリーブランド「オレフィーチェ」が15周年を迎えたことを記念し、K18×天然ダイヤモンド0.15ctのネックレスが15名様に当たる豪華プレゼントキャンペーン「【15周年記念企画】どっちが欲しい?究極の一粒ダイヤネックレス投票」を開催!

■キャンペーン詳細

【15周年記念企画】どっちが欲しい?究極の一粒ダイヤネックレス投票キャンペーン

このキャンペーンでは、オレフィーチェの人気ダイヤモンドネックレス「オルフェ」と「ラウラ」の2種類からお好きなネックレスに投票していただきます。

投票数が多かったネックレスを選んだ方の中から、抽選で15名様に特別仕様のダイヤモンドネックレス(天然ダイヤモンド0.15ct/K18製)をプレゼントします。

■応募方法

以下の方法で応募できます。

お一人様最大8回まで応募可能です。

1. 公式サイトからの応募

オレフィーチェの公式サイト内に設置された応募フォームからどなたでも投票できます。

2. 購入者限定応募

オレフィーチェ公式サイトでのジュエリー購入時に送信されるメールより応募できます。

3. X(旧Twitter)からの応募

オレフィーチェのアカウントをフォローし、キャンペーン告知の投稿より応募できます。

[公式X(旧Twitter)アカウントはこちら]

https://x.com/oreficeorefice

4. Instagramからの応募

オレフィーチェのアカウントをフォローし、キャンペーン告知の投稿より応募できます。

[公式Instagramアカウントはこちら]

https://www.instagram.com/orefiche

5. 表参道店での応募

オレフィーチェ表参道店にて応募できます。

※ご来店は完全予約制

[表参道店の詳細はこちら]

https://www.orefice.com/omotesando

6. LINEからの応募

LINEでオレフィーチェの公式アカウントを友達追加し、配信されるキャンペーン情報から応募できます。

[公式LINEアカウントはこちら]

https://line.me/R/ti/p/@orefiche

7. メルマガからの応募

メルマガ会員登録後、配信されるキャンペーン情報から応募できます。

[メールマガジンのご登録はこちら]

https://www.orefiche.com/newsletter

8. YouTube Liveからの応募

7月17日(水)のYouTube Live配信中に表示されるリンクから応募できます。

[公式YouTubeチャンネルはこちら]

https://www.youtube.com/orefiche

※それぞれの方法で1回ずつ応募可能です。

※応募後の変更はできませんのでご注意ください。

■投票期間

2024年7月12日(金)〜8月13日(火)朝9時59分まで

※応募期間終了後のご応募は無効となります。

■プレゼント詳細

特別仕様のK18×天然ダイヤモンド0.15ctネックレス

・特別仕様(1) ハート&キューピッドダイヤモンドを使用

ダイヤモンドの輝きをより引き出す特別なカットを施された「ハート&キューピッドダイヤモンド」(0.15ct)を使用します。

専用のスコープも付属します。

・特別仕様(2) ネックレスを簡単に着脱「楽わ」

ネックレスの着脱が簡単にできる「楽わ」仕様を採用。

お客様からも大変ご好評をいただいている仕様です。

・特別仕様(3) アジャスターチェーン5cm付き

5cmのアジャスターチェーンをセットでお届けします。

シチュエーションに合わせて長さを調整できる便利なアイテムです。

■応募規約

株式会社ジュエリー工房Oreficeが主催する「【15周年記念企画】どっちが欲しい?究極の一粒ダイヤネックレス投票キャンペーン」にご応募いただく前に、以下「キャンペーン詳細サイト」内の規約を必ずよくお読みいただき、ご同意いただける場合にのみご応募ください。

応募された場合には、本規約にご同意いただいたものとみなします。

