11時40分、WING STAGEに登場したのは、今年の3月にメンバー自らが会社の経営、運営を行うことを発表し、第2章を歩み始めた7ORDERだ。1曲目は「雨が始まりの合図」。萩谷慧悟(Dr)の歌い出しからスタートし、安井謙太郎(Vo, G)へとバトンを繋ぐと不思議と風が吹く。観客も夏の暑さを吹き飛ばすくらいの爽やかな彼らの出立ちに釘付けだ。実は、この公演の前日まで雨予報だった。その上、7ORDERといえば、リーダー安井を筆頭にファンお墨付きの雨男。これまでもワンマンライブのたびに、悪天候を記録してきたため、メンバーはこの日の天候も懸念していた。そのため「青空と爆弾」の出だしには、諸星翔希(Vo, Sax)が「お前らのおかげで晴れたぞ!」と嬉しそうに一言。そこに長妻怜央(Key)が「ちょっとちょっと、俺の地元!」とノリノリで飛び出してきて、安井とともに3人で楽しそうにダンス。萩谷と真田佑馬(G)に背中を預け、2曲目を歌い切った。

■<LuckyFes'24>出演アーティスト&タイムテーブル

















