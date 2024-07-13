岡田亮輔らがリレー形式で歌い繋ぐ！MISEL『Live Entertainment Show 〜You＆I〜』
MISELは、『Live Entertainment Show 〜You＆I〜』を10月にGRAND FESTA HAKATAにて開催します。
MISEL『Live Entertainment Show 〜You＆I〜』
日程 ：2024年10月5日(土)〜10月6日(日)
※全2公演(10月5日夜、10月6日昼)
昼公演OPEN 12:00／食事開始12:30 START 14:00
夜公演OPEN 16:30／食事開始17:00 START 18:30
会場 ：GRAND FESTA HAKATA
出演者 ：岡田亮輔、綺咲愛里、天寿光希、中井智彦、
パックン(10月6日)、宮澤佐江
※五十音順
主催 ：MISEL
演出 ：前田貞一郎
プロデューサー：岡田亮輔
音楽監督 ：石渡裕貴
協力 ：桜木庵音楽部
衣装協力 ：DRESS WORLD
メディカル ：Edogawabashi Medical Assn.
企画制作 ：伊藤源
MISELは、『Live Entertainment Show 〜You＆I〜』を10月にGRAND FESTA HAKATAにて開催。
重厚感のある会場にてコース料理とお酒を楽しめます。
目の前で披露される極上のパフォーマンスと共に、至高の時間を過ごせます。
本公演は、聞き馴染みのある楽曲が作品の枠を超えて歌い上げられていく豪華な曲目リストとなっており、岡田亮輔氏、中井智彦氏、パックン氏、綺咲愛里氏、天寿光希氏、宮澤佐江氏がリレー形式で歌い繋ぐライブエンターテインメント。
音楽監修は若き音楽プロデューサー石渡裕貴氏が担当し、全楽曲のアレンジ監修、バンド編成を全面プロデュース。
演出は劇団四季出身前田貞一郎氏が担当、岡田亮輔氏が中心となって立ち上げた本イベントへのサポートを行います。
■チケット
全席スペシャルコース＋フリードリンク付き 18,000円(税込)
イープラス(https://eplus.jp/sf/detail/4127540001-P0030001)にて予約販売。
予約開始日：2024年8月2日(金)12:00pm〜
【GRAND FESTA HAKATA】は、博多駅から徒歩7分、重厚感あるプレミアムな空間で、至極の体験をお約束します！
福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目14-1 THE BASICS FUKUOKA内2階
■注意事項
※チケットはお一人様1枚必要です。
※車椅子で来場のお客様は、チケットを購入の上、公演前日までにお問い合わせ先までご連絡ください。
付き添いの方もチケットが必要です。
※営利目的によるチケットの転売は禁止します。
■衛生対策について
定期的な換気
循環式空気除菌装置の設置
店内全体の消毒
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